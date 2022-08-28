В Тюмени педофил требует выпустить его на свободу раньше срока

29 августа 2022 в 14:37 Размер текста - 17 +

Мужчина хочет уменьшить срок, который он получил за сексуальное насилие над своей падчерицей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Житель Тюмени, получивший более 15 лет заключения в колонии строгого режима за растление падчерицы и хранение наркотиков, требует уменьшить назначенный ему срок. Об этом URA.RU рассказали пострадавшая и ее мама. По их словам, мужчина также хочет снизить или вовсе отменить моральную компенсацию, назначенную жертве. «Суд приговорил его (тюменца, обвиняемого в насилии над своей несовершеннолетней падчерицей — прим. URA.RU) к 15 годам и 2 месяцам лишения свободы, в колонии строгого режима. После этого он подал апелляцию: хочет уменьшить свой срок, а также сумму моральной компенсации (500 тысяч рублей), а может и вовсе ее отменить», — рассказали собеседницы URA.RU. Об этой истории агентство писало ранее: впервые мужчина притронулся к падчерице, когда девочке было 9 лет. Насилие длилось следующие 10 лет: ребенок боялся рассказать о происходящем, так как отчим ее запугивал. Психику он ломал и своей супруге, выставляя женщину сумасшедшей. По словам девушки и ее мамы, на заключительном суде они не были. Пострадавшая не хотела лишний раз смотреть на своего мучителя, и на время процесса уехала работать вожатой. Апелляция их беспокоит, но не из-за того, что мужчина может выйти из колонии раньше. «Пока дело обжалуется, приговор не может вступить в законную силу. А мне нужно это решение, чтобы лишить его родительских прав на общих детей. Не хочу, чтобы он хоть когда-то еще раз приблизился к нашей семье. Планирую обратиться к уполномоченному по правам детей, если нужно, то и писать президенту России», — рассказывает мама пострадавшей. Более того, после освобождения мужчина должен будет полтора года соблюдать ограничение свободы. А делать это он может только в жилье, где прописан сам, и проживает жертва, вместе с мамой и младшими детьми. В планах у матери девушки продать квартиру, доля в которой принадлежит осужденному. А затем — и вовсе покинуть Тюмень, переехав в другой город. URA.RU обратилось за комментарием к адвокату осужденного — Александру Шлегелю. Юрист не стал озвучивать подробности дела, сославшись на то, что процесс является закрытым, и говорить об этом без разрешения своего клиента он не станет. Однако факт подачи апелляции подтвердил. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Житель Тюмени, получивший более 15 лет заключения в колонии строгого режима за растление падчерицы и хранение наркотиков, требует уменьшить назначенный ему срок. Об этом URA.RU рассказали пострадавшая и ее мама. По их словам, мужчина также хочет снизить или вовсе отменить моральную компенсацию, назначенную жертве. «Суд приговорил его (тюменца, обвиняемого в насилии над своей несовершеннолетней падчерицей — прим. URA.RU) к 15 годам и 2 месяцам лишения свободы, в колонии строгого режима. После этого он подал апелляцию: хочет уменьшить свой срок, а также сумму моральной компенсации (500 тысяч рублей), а может и вовсе ее отменить», — рассказали собеседницы URA.RU. Об этой истории агентство писало ранее: впервые мужчина притронулся к падчерице, когда девочке было 9 лет. Насилие длилось следующие 10 лет: ребенок боялся рассказать о происходящем, так как отчим ее запугивал. Психику он ломал и своей супруге, выставляя женщину сумасшедшей. По словам девушки и ее мамы, на заключительном суде они не были. Пострадавшая не хотела лишний раз смотреть на своего мучителя, и на время процесса уехала работать вожатой. Апелляция их беспокоит, но не из-за того, что мужчина может выйти из колонии раньше. «Пока дело обжалуется, приговор не может вступить в законную силу. А мне нужно это решение, чтобы лишить его родительских прав на общих детей. Не хочу, чтобы он хоть когда-то еще раз приблизился к нашей семье. Планирую обратиться к уполномоченному по правам детей, если нужно, то и писать президенту России», — рассказывает мама пострадавшей. Более того, после освобождения мужчина должен будет полтора года соблюдать ограничение свободы. А делать это он может только в жилье, где прописан сам, и проживает жертва, вместе с мамой и младшими детьми. В планах у матери девушки продать квартиру, доля в которой принадлежит осужденному. А затем — и вовсе покинуть Тюмень, переехав в другой город. URA.RU обратилось за комментарием к адвокату осужденного — Александру Шлегелю. Юрист не стал озвучивать подробности дела, сославшись на то, что процесс является закрытым, и говорить об этом без разрешения своего клиента он не станет. Однако факт подачи апелляции подтвердил.