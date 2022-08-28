Новый главврач заявил о проблемах в больнице Губкинского

В горбольнице дефицит врачей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Новый главврач Губкинской городской больницы Михаил Налимов признал, что в медучреждении есть проблемы с дефицитом специалистов. Как он сообщил на своей станице во «ВКонтакте», этот вопрос должен оперативно решиться, поскольку потребность в медпомощи после отпусков будет возрастать.

«Сложная ситуация, связанная с организацией амбулаторного приема врачом-травматологом, ощущается дефицит терапевтического приема. Аналогичная ситуация и в педиатрии, только по другим специалистам (возникают сложности с медицинским осмотром детей). Горожане возвращаются из отпусков, потребность в медицинской помощи будет возрастать и без оперативного решения обозначенных вопросов, ситуация будет усложняться», — написал Михаил Налимов.

Также главврач отметил, что приоритетной задачей является ремонт здания филиала №1, а парковку возле больницы придется в скором времени перенести. «Оперативного решения требует вопрос о переносе парковки, поскольку существующая парковка около КПП входит в зону строительства нового педиатрического корпуса», — добавил Налимов.

Ранее URA.RU сообщало, что больницу Губкинского возглавил Михаил Налимов. До назначения он занимал должность заместителя главврача Новоуренгойской ЦГБ.