В ХМАО прилетит полпред Якушев на разговор с нефтяниками

Уральский полпред Владимир Якушев обсудит с нефтяниками импортозамещение в IT-сфере Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев посетит Югру с официальным визитом 30 августа ради общения с руководством нефтяных компаний. Об этом URA.RU сообщил источник в уральском полпредстве.

«У уральского полпреда [Владимира Якушева] будет достаточно обширная программа. Он поучаствует в открытии мемориальных плит легендарных работников нефтяной промышленности — геолога Евграфия Теплякова и нефтяника Юрия Шафраника. Затем ожидается пуск в эксплуатацию установки подготовки нефти на месторождении „Газпром нефти“. В церемонии ожидается участие генерального директора „Газпром нефти“ Александра Дюкова. Под председательством Владимира Якушева должно состояться рабочее совещание, где речь пойдет об импортозамещении программного обеспечения в нефтяной отрасли», — сообщил инсайдер.

Он также добавил, что уральский полпред вручит госнаграды жителям ХМАО, а также поучаствует в церемонии награждения победителей конкурса на лучшую нефтяную компанию «Черное золото Югры». В пресс-службе полномочного представителя президента РФ в УрФО не ответили на телефонный звонок журналиста агентства. В пресс-службу компании «Газпромнефть» был отправлен запрос, на момент публикации материала ответ на него не поступил.

Ранее URA.RU сообщало, что уральский полпред прилетал в Югру в первой половине августа. Тогда он посещал форум молодежи УрФО «Утро», который проходил в Ханты-Мансийске.