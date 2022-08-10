Полпред Якушев раскрыл секрет успеха на форуме «УТРО» в ХМАО

10 августа 2022 в 17:06 Размер текста - 17 +

Якушев считает, что форум «УТРО» — это социальный лифт в мир бизнеса и политики Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Полномочный представитель президента России в УрФО Владимир Якушев рассказал, что форум «УТРО» может стать для его участников социальным лифтом. Площадка открывает дорогу в большой бизнес и политику, передает корреспондент URA.RU с форума. «Для многих участников, которые участвовали на этой площадке, форум „УТРО“ послужил действительно социальным лифтом. Потом [участники] достаточно серьезно проявили себя в бизнесе, кто-то пошел в политику, кто-то стал чиновником. А среди тех, кто сегодня непосредственно на этой площадке является организатором, неоднократно были участниками этого форума», — рассказал Якушев во время форума. Ранее URA.RU рассказывало, что полномочный представитель президента России в УрФО Владимир Якушев прилетит на закрытие главной молодежной тусовки Урала — форум «УТРО», который проходит в Ханты-Мансийске. Планировалось, что политик пообщается с участниками, а местные жители обещали даже показать уникальное изобретение инженера из ХМАО.

Полномочный представитель президента России в УрФО Владимир Якушев рассказал, что форум «УТРО» может стать для его участников социальным лифтом. Площадка открывает дорогу в большой бизнес и политику, передает корреспондент URA.RU с форума. «Для многих участников, которые участвовали на этой площадке, форум „УТРО“ послужил действительно социальным лифтом. Потом [участники] достаточно серьезно проявили себя в бизнесе, кто-то пошел в политику, кто-то стал чиновником. А среди тех, кто сегодня непосредственно на этой площадке является организатором, неоднократно были участниками этого форума», — рассказал Якушев во время форума. Ранее URA.RU рассказывало, что полномочный представитель президента России в УрФО Владимир Якушев прилетит на закрытие главной молодежной тусовки Урала — форум «УТРО», который проходит в Ханты-Мансийске. Планировалось, что политик пообщается с участниками, а местные жители обещали даже показать уникальное изобретение инженера из ХМАО.