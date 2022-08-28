Друзья рассказали о последних минутах жизни ведущего из Тагила

Перед смертью Сумароков праздновал день рождения друга Фото: страница Никиты Сумарокова в соцсети «ВКонтакте»

Свадебный ведущий и участник лиги КВН «Новая версия» Никита Сумароков, которого нашли мертвым за гаражами в Нижнем Тагиле, отмечал день рождения друга, где принял алкоголь. Об этом URA.RU рассказала подруга Анна (имя изменено).

«В день смерти он поехал к другу на день рождения, они отдыхали. Собрались несколько человек. Они оказались на улице, и Никита пошел за гаражи по нужде. Он пропал надолго, и, когда друзья пошли посмотреть — он там лежал мертвым. Проблем со здоровьем никогда не было, когда шел на праздник, светился счастьем и позитивом», — рассказала Анна.

В день смерти он планировал поздравить друга, а после этого заняться творчеством. Предположительно, на дне рождения Сумароков употреблял алкоголь, что могло послужить причиной трагедии. Как сообщили друзья, официальной версией силовики считают сердечный приступ.

«Когда невеста Никиты узнала о его смерти, сначала не поверила в происходящее. Мы все не поверили. Она сейчас в шоке, трудно с кем-то общаться», — рассказали друзья Сумарокова.

Перед смертью он планировал плотно заняться развлекательным бизнесом. Также он делал успехи в музыкальной карьере — писал стихотворения и музыку на них. Однако записи, по словам друзей, потерялись при переезде. Близкие Сумарокова открыли сбор средств на похороны Сумарокова. Родственники ждут результатов вскрытия.

URA.RU обратилось в пресс-службу СУ Следственного комитета России по Свердловской области. Там воздержались от комментариев.

Сообщения о смерти Сумарокова появились вечером 28 августа. В 2016 году Сумароков объявил о конце карьеры тамады и уехал из Нижнего Тагила. Однако готовился вернуться в развлекательный бизнес города в ближайшее время.