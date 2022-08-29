Подростки гуляли на детской площадке, когда на одного из них напала женщина Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Академическом районе Екатеринбурга женщина напала на 12-летнего мальчика, который гулял с друзьями на детской площадке. Как рассказала мать потерпевшего, подростки попросили детей пустить их посидеть в игровом домике, но те отказались уступить место. В этот момент на подростка напала женщина.

«Она толкнула моего сына, потом схватила его и ударила два раза по лицу, кричала на ребенка матом. Сын отбежал вместе с друзьями на другой конец двора, казалось, история уже исчерпана, но спустя пару минут женщина опять налетела на сына, услышав, что друзья снимали все на видео. Она подбежала и опять стала бить ребенка по лицу. Тогда сын начал защищаться, схватил ее за руки», — передает Е1 слова матери мальчика.

URA.RU обратилось в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу с просьбой прокомментировать инцидент. «Сотрудники отдела полиции №8 Верх-Исетского района проводит проверку по заявлению законных представителей несовершеннолетнего. Полицейские устанавливают обстоятельства инцидента и лиц, причастных к нему. По результатам разбирательства будет принято обоснованное решение», — рассказали в ведомстве.

В июле URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге подростки избили 10-летнего ребенка на детской площадке в микрорайоне Сортировки. Как рассказала мама пострадавшего мальчика, после нападения ребенка госпитализировали с ушибами брюшной стенки.