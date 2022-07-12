В Екатеринбурге южане жестоко избили ребенка на глазах у матери. Мальчика увезли в больницу

12 июля 2022 в 20:25 Размер текста - 17 +

Подростку не понравилось, что ребенок случайно задел его (фото из архива) Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Екатеринбурге двое южан подросткового возраста избили 10-летнего ребенка на детской площадке в микрорайоне Сортировки. Как рассказала URA.RU мама пострадавшего мальчика, после нападения ребенка госпитализировали с ушибами брюшной стенки. «Я гуляла со своим ребенком на детской площадки, было много людей. В какой-то момент поворачиваюсь и вижу, что мой ребенок загнулся и держится за живот. Оказалось, что мой сын случайно задел одного мальчика восточной наружности, после чего тот стал избивать моего сына в живот. Вечером у сына началась рвота, он не мог дышать, нас доставили в больницу №9 с ушибом брюшной стенки. Я написала заявление», — рассказала мама избитого ребенка. Как сообщили URA.RU в УМВД по Екатеринбургу, сообщение по данному факту поступило в отдел полиции №11. «Сотрудниками полиции начато проведение проверки, по результатам которой будет принято обоснованное процессуальное решение. Будут изучены обстоятельства произошедшего и дана объективная правовая оценка всем участникам конфликта», — сказали в ведомстве. Ранее URA.RU писало о громком скандале в Каменске-Уральском. По соцсетям разошлось видео, на котором две школьницы избивают сверстницу на глазах других подростков. Позднее появилась информация, что перед этим подруги водили свою жертву к педофилу — 68-летнему пенсионеру с уголовным прошлым по прозвищу Помидор. После случившегося девочка прошла реабилитацию, после чего ее вернули к матери-алкоголичке. Фото предоставлено мамой пострадавшего ребенка Фото предоставлено мамой пострадавшего ребенка Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Екатеринбурге двое южан подросткового возраста избили 10-летнего ребенка на детской площадке в микрорайоне Сортировки. Как рассказала URA.RU мама пострадавшего мальчика, после нападения ребенка госпитализировали с ушибами брюшной стенки. «Я гуляла со своим ребенком на детской площадки, было много людей. В какой-то момент поворачиваюсь и вижу, что мой ребенок загнулся и держится за живот. Оказалось, что мой сын случайно задел одного мальчика восточной наружности, после чего тот стал избивать моего сына в живот. Вечером у сына началась рвота, он не мог дышать, нас доставили в больницу №9 с ушибом брюшной стенки. Я написала заявление», — рассказала мама избитого ребенка. Как сообщили URA.RU в УМВД по Екатеринбургу, сообщение по данному факту поступило в отдел полиции №11. «Сотрудниками полиции начато проведение проверки, по результатам которой будет принято обоснованное процессуальное решение. Будут изучены обстоятельства произошедшего и дана объективная правовая оценка всем участникам конфликта», — сказали в ведомстве. Ранее URA.RU писало о громком скандале в Каменске-Уральском. По соцсетям разошлось видео, на котором две школьницы избивают сверстницу на глазах других подростков. Позднее появилась информация, что перед этим подруги водили свою жертву к педофилу — 68-летнему пенсионеру с уголовным прошлым по прозвищу Помидор. После случившегося девочка прошла реабилитацию, после чего ее вернули к матери-алкоголичке.