В ЯНАО банкомат «Газпромбанка» зажевал кредитные деньги

Банкомат зажевал крупную сумму денег Фото: Николай Бастриков © URA.RU

В Новом Уренгое (ЯНАО) банкомат зажал крупную сумму денег, которая должна была поступить на погашение кредита. Об этом сообщила Кристина Паталах, оказавшаяся в данной ситуации.

«Хотела внести сумму <…> на счет Газпромбанка через их банкомат, но при внесении терминал зажал купюры и написал на экране, что денежные средства удержаны. Я сразу обратилась на горячую линию, в ходе разговора составили обращение, которое как потом оказалось, сотрудник банка составил некорректно. Номер заявки прислать не могли. Я начала прибывать в шоке. Ни денег, ни информации. Пришлось заново составлять обращение. Единственная информация, которую я получила от представителей банка, что после инкассации, которая производится раз в две недели, они проведут проверку, и вернут деньги на счет», — рассказала Паталах.

Также гражданка добавила, что не понимает, с чем связаны такие долгие сроки рассмотрения. «Я вообще не понимаю, мои деньги забрали, а я должна бегать, составлять заявки, и доказывать что-то. Считаю это некорректным поведением по отношению к своим клиентам», — дополнила девушка.

Агентство обратилось на горячую линию банка, там подтвердили информацию, о сроках рассмотрения заявки. «Срок рассмотрения составляет 15 календарных дней, за подробной информацией, можно обратится в отделение банка», — рассказал сотрудник ГПБ.

Ранее URA.RU cообщало, Надымская прокуратура проверила случай мужчины, который заявил о нарушении его пенсионных прав. В ее ходе сотрудники установили, что с его карточки незаконно были удержаны деньги.