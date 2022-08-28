Пермские депутаты тратят миллионы на ремонт зала заседаний

Зал заседаний заксобрания Пермского края отремонтируют за 4,5 млн рублей Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Законодательное собрание Пермского края объявило конкурс на текущий ремонт помещений зала для заседаний депутатов. Максимальная цена контракта — почти 4,5 миллиона рублей, сообщается в конкурсной документации, размещенной на сайте единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС Закупки).

«Выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, 51. Ремонт помещений зала заседаний законодательного собрания: холл перед музеем, музей, залы заседаний и совещаний, балкон, курительная комната, лестница в пресс-холл, VIP-комната отдыха. Начальная (максимальная) цена контракта — 4 471 475 рублей», — указано в техзадании к госзакупке.

В документе также уточняется, что в стоимость включены штукатурные и малярные работы, а еще демонтаж и замена оконных рам, светильников и громкоговорителей. Ремонт подрядчик должен завершить в течение 70 дней с момента заключения контракта. Итоги конкурса будут подводить 15 сентября 2022 года. Разрешение на работы получено в пермском краевом центре по охране памятников (объектов культурного наследия).

Ранее URA.RU сообщало, что в Перми не нашлось желающих ремонтировать здания мэрии, признанные объектами культурного наследия. Аукционы на ремонтные работы не состоялись из-за отсутствия заявок.