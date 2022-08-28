28 августа 2022

Пермские депутаты тратят миллионы на ремонт зала заседаний

© Служба новостей «URA.RU»
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7-е Заседание законодательного собрания Пермского края, Пермь, депутат пермь, заседание заксобрания пермского края
Зал заседаний заксобрания Пермского края отремонтируют за 4,5 млн рублей Фото:

Законодательное собрание Пермского края объявило конкурс на текущий ремонт помещений зала для заседаний депутатов. Максимальная цена контракта — почти 4,5 миллиона рублей, сообщается в конкурсной документации, размещенной на сайте единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС Закупки).

«Выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, 51. Ремонт помещений зала заседаний законодательного собрания: холл перед музеем, музей, залы заседаний и совещаний, балкон, курительная комната, лестница в пресс-холл, VIP-комната отдыха. Начальная (максимальная) цена контракта — 4 471 475 рублей», — указано в техзадании к госзакупке.

В документе также уточняется, что в стоимость включены штукатурные и малярные работы, а еще демонтаж и замена оконных рам, светильников и громкоговорителей. Ремонт подрядчик должен завершить в течение 70 дней с момента заключения контракта. Итоги конкурса будут подводить 15 сентября 2022 года. Разрешение на работы получено в пермском краевом центре по охране памятников (объектов культурного наследия).

Ранее URA.RU сообщало, что в Перми не нашлось желающих ремонтировать здания мэрии, признанные объектами культурного наследия. Аукционы на ремонтные работы не состоялись из-за отсутствия заявок.

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Законодательное собрание Пермского края объявило конкурс на текущий ремонт помещений зала для заседаний депутатов. Максимальная цена контракта — почти 4,5 миллиона рублей, сообщается в конкурсной документации, размещенной на сайте единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС Закупки). «Выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, 51. Ремонт помещений зала заседаний законодательного собрания: холл перед музеем, музей, залы заседаний и совещаний, балкон, курительная комната, лестница в пресс-холл, VIP-комната отдыха. Начальная (максимальная) цена контракта — 4 471 475 рублей», — указано в техзадании к госзакупке. В документе также уточняется, что в стоимость включены штукатурные и малярные работы, а еще демонтаж и замена оконных рам, светильников и громкоговорителей. Ремонт подрядчик должен завершить в течение 70 дней с момента заключения контракта. Итоги конкурса будут подводить 15 сентября 2022 года. Разрешение на работы получено в пермском краевом центре по охране памятников (объектов культурного наследия). Ранее URA.RU сообщало, что в Перми не нашлось желающих ремонтировать здания мэрии, признанные объектами культурного наследия. Аукционы на ремонтные работы не состоялись из-за отсутствия заявок.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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