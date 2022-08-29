Алексей Орлов дал понять, что школьники начнут учебный год за партами Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Школьники Екатеринбурга начнут учебный год за партами, вопрос об их переводе на дистанционное обучение пока не является темой совещаний, заявил URA.RU мэр Алексей Орлов. По его словам, чиновники «мониторят ситуацию».

«Будет ли дистант в школах? Как решит [областной] оперативный штаб [по борьбе с коронавирусом]. Мы мониторим ситуацию, но пока речь о дистанте не идет, рекомендаций таких нет», — сказал Орлов.

Аналогичная ситуация — с возвращением коронавирусных ограничений в целом, дал понять мэр. «Федеральный Роспотребнадзор говорит, что пока оснований для введения ограничений нет. Появятся рекомендации — будем принимать решение на уровне губернатора», — добавил Орлов. В таком же ключе высказался начальник городского департамента образования Константин Шевченко.

Возможное возвращение дистанта в свердловские школы обсуждается последнюю неделю. 25 августа Роспотребнадзор рекомендовал вернуть масочный режим в области из-за того, что в регионе почти два месяца растет заболеваемость COVID-19. Представители власти не исключали различные сценарии ограничений, включая «меры, связанные с образовательным процессом». Между тем, источник URA.RU, участвующий в профильных совещаниях, давал понять, что о дистанте в вузах и школах пока речи не идет.