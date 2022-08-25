Источник: COVID-запреты в Свердловской области вернут к октябрю

26 августа 2022 в 16:35 Размер текста - 17 +

Ношение масок перестало быть обязательным в Свердловской области в начале июня Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Масочный режим в Свердловской области могут вернуть к октябрю, рассказал URA.RU один из участников заседания регионального штаба по борьбе с коронавирусом. По его словам, возврат школ к дистанту также обсуждается, но не является основной темой совещаний. «[Масочный режим] может быть введен в течение месяца в зависимости от темпов заболеваемости. Про дистант [в школах и вузах] — пока сомнения. Каких-либо решений пока нет», — поделился источник. «Все подобные решения принимаются оперативным штабом после тщательной проработки», — прокомментировали в самом оперштабе. Как писало URA.RU, 25 августа Роспотребнадзор рекомендовал вернуть масочный режим в Свердловской области из-за того, что в регионе почти два месяца растет заболеваемость COVID-19. «Сейчас прорабатываются различные варианты реагирования — вплоть до возврата масочного режима, отдельных мер, связанных с образовательным процессом», — через несколько часов комментировал агентству профильный замгубернатора Павел Креков. Обязательное ношение масок было отменено в Свердловской области с 3 июня. А остальные коронавирусные ограничения губернатор Евгений Куйвашев снял 10 марта.

Масочный режим в Свердловской области могут вернуть к октябрю, рассказал URA.RU один из участников заседания регионального штаба по борьбе с коронавирусом. По его словам, возврат школ к дистанту также обсуждается, но не является основной темой совещаний. «[Масочный режим] может быть введен в течение месяца в зависимости от темпов заболеваемости. Про дистант [в школах и вузах] — пока сомнения. Каких-либо решений пока нет», — поделился источник. «Все подобные решения принимаются оперативным штабом после тщательной проработки», — прокомментировали в самом оперштабе. Как писало URA.RU, 25 августа Роспотребнадзор рекомендовал вернуть масочный режим в Свердловской области из-за того, что в регионе почти два месяца растет заболеваемость COVID-19. «Сейчас прорабатываются различные варианты реагирования — вплоть до возврата масочного режима, отдельных мер, связанных с образовательным процессом», — через несколько часов комментировал агентству профильный замгубернатора Павел Креков. Обязательное ношение масок было отменено в Свердловской области с 3 июня. А остальные коронавирусные ограничения губернатор Евгений Куйвашев снял 10 марта.