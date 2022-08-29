Власти ХМАО нашли, куда потратить рекордный профицит бюджета

30 августа 2022 в 08:48 Размер текста - 17 +

Профицит бюджета в 38,2 млрд рублей израсходуют на погашение дефицита региональной казны Фото: Александр Елизаров © URA.RU Власти ХМАО намерены потратить рекордный профицит окружного бюджета в размере 38,24 млрд рублей, который сформировался за первое полугодие на покрытие дефицита региональной казны. Об этом URA.RU сообщили в департаменте финансов Югры. «Это промежуточный отчет о выполнении бюджета. У нас бюджет исполняется в годовом периоде с дефицитом, если вы посмотрите наш закон о бюджете. Так что его закроем», — сообщили в департаменте финансов ХМАО. Изначально доходная часть бюджета ХМАО составляла 268,5 млрд рублей, а расходы — 305,9 млрд рублей. Таким образом, образовавшийся профицит полностью покроет дефицит региональной казны. На что югорские власти планируют потратить оставшиеся 800 млн рублей, в департаменте финансов ХМАО не уточнили. Ранее URA.RU писало о позитивном исполнении бюджета за I квартал 2022 года. Доходы составили 88,8 миллиарда рублей или треть к уточненному плану на год, что превышает аналогичный показатель прошлого года на 33,7 миллиарда рублей. Расходы — почти 50 миллиардов.

Власти ХМАО намерены потратить рекордный профицит окружного бюджета в размере 38,24 млрд рублей, который сформировался за первое полугодие на покрытие дефицита региональной казны. Об этом URA.RU сообщили в департаменте финансов Югры. «Это промежуточный отчет о выполнении бюджета. У нас бюджет исполняется в годовом периоде с дефицитом, если вы посмотрите наш закон о бюджете. Так что его закроем», — сообщили в департаменте финансов ХМАО. Изначально доходная часть бюджета ХМАО составляла 268,5 млрд рублей, а расходы — 305,9 млрд рублей. Таким образом, образовавшийся профицит полностью покроет дефицит региональной казны. На что югорские власти планируют потратить оставшиеся 800 млн рублей, в департаменте финансов ХМАО не уточнили. Ранее URA.RU писало о позитивном исполнении бюджета за I квартал 2022 года. Доходы составили 88,8 миллиарда рублей или треть к уточненному плану на год, что превышает аналогичный показатель прошлого года на 33,7 миллиарда рублей. Расходы — почти 50 миллиардов.