Власти ХМАО заработали больше, чем успели потратить. В Думе зафиксировали рекордный профицит бюджета

29 июня 2022 в 19:06 Размер текста - 17 +

Профицит за первый квартал 2022 года почти 40 миллиардов рублей Фото: Александр Григоренко © URA.RU За первый квартал этого года профицит бюджета ХМАО составил почти 40 миллиардов рублей. Доходы в этом году приблизились к 90 миллиардам рублей, а расходы составили около пятидесяти. Информацию об этом разместила Дума округа на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Исполнение бюджета за I квартал 2022 года можно обозначить как позитивное. Доходы составили 88,8 миллиарда рублей или треть к уточненному плану на год, что превышает аналогичный показатель прошлого года на 33,7 миллиарда рублей. Расходы — почти 50 миллиардов. Это также больше, чем в I квартале прошлого года. Профицит сложился в 5 раз больше, чем годом ранее за I квартал — почти 40 миллиардов рублей», — говорится на странице думы. Тенденция к сокращению дефицита наметилась еще в прошлом году. За 2021 год он сократился почти в 20 раз благодаря налогам на прибыль и имущество организаций. «Бюджет вырос более, чем на 10%. Если говорить о расходной части, на что она направлена, то львиная доля — 70% — это социальные программы: по образованию, здравоохранению социальной политике, иные. Также за прошлый год мы получили 16 новых объектов в муниципальных образованиях: это объекты образования, здравоохранения, ЖКХ, новые дороги и другие», — сообщил председатель думы ХМАО Борис Хохряков. Ранее URA.RU сообщало, что депутаты ХМАО приняли дефицитный бюджет региона. Народные избранники утвердили окружной бюджет с дефицитом в 33 миллиарда рублей, но вскоре дефицит был покрыт дополнительными доходами. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

За первый квартал этого года профицит бюджета ХМАО составил почти 40 миллиардов рублей. Доходы в этом году приблизились к 90 миллиардам рублей, а расходы составили около пятидесяти. Информацию об этом разместила Дума округа на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Исполнение бюджета за I квартал 2022 года можно обозначить как позитивное. Доходы составили 88,8 миллиарда рублей или треть к уточненному плану на год, что превышает аналогичный показатель прошлого года на 33,7 миллиарда рублей. Расходы — почти 50 миллиардов. Это также больше, чем в I квартале прошлого года. Профицит сложился в 5 раз больше, чем годом ранее за I квартал — почти 40 миллиардов рублей», — говорится на странице думы. Тенденция к сокращению дефицита наметилась еще в прошлом году. За 2021 год он сократился почти в 20 раз благодаря налогам на прибыль и имущество организаций. «Бюджет вырос более, чем на 10%. Если говорить о расходной части, на что она направлена, то львиная доля — 70% — это социальные программы: по образованию, здравоохранению социальной политике, иные. Также за прошлый год мы получили 16 новых объектов в муниципальных образованиях: это объекты образования, здравоохранения, ЖКХ, новые дороги и другие», — сообщил председатель думы ХМАО Борис Хохряков. Ранее URA.RU сообщало, что депутаты ХМАО приняли дефицитный бюджет региона. Народные избранники утвердили окружной бюджет с дефицитом в 33 миллиарда рублей, но вскоре дефицит был покрыт дополнительными доходами.