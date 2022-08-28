Власти ЯНАО готовы к новой вспышке COVID-19

Округ готов при необходимости развернуть более 2 тыс. коек Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Власти ЯНАО готовы при необходимости развернуть 2,5 тысяч коек для больных коронавирусом. Также регион полностью обеспечен лекарственными препаратами, сообщает оперштаб ЯНАО.

«В случае необходимости округ готов оперативно развернуть 2500 коек, больницы региона обеспечены всеми лекарственными препаратами», — рассказали URA.RU в оперштабе региона. Также власти напомнили о рекомендации пользоваться средствами индивидуальной защиты в местах массовых скоплений людей и вовремя проходить вакцинацию от сезонных инфекций и COVID-19.

На сегодняшний день в ЯНАО с коронавирусом госпитализировано 22 человека. Несмотря на общий рост заболевших, у большинства из них легкая или вовсе бессимптомная форма COVID-19.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО на протяжении трех последних дней фиксируют рекордное количество новых случаев коронавируса. Сегодня это число равняется 147 случаям за сутки. Это в два раза выше, чем на прошлой неделе.