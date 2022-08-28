Число заболевших COVID-19 в ЯНАО выросло в 2 раза за неделю

29 августа 2022 в 14:14 Размер текста - 17 +

За последние сутки было выявлено 147 новых случаев заражения Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU За последнюю неделю количество заболевших коронавирусом в ЯНАО выросло в два раза. В прошлый понедельник выявили 72 случая против почти 150 случаев на сегодня, сообщает интернет-портал Стопкоронавирус.рф. «22.08.2022 Выявлено случаев за сутки. 72. 29.08.2022 Выявлено случаев за сутки 147», — гласит информация, опубликованная на сайте. Сегодняшний показатель заболеваемости стал рекордным с начала лета. Этот рекорд обновляется уже третий день подряд. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО выявили рекордное количество заболевших COVID-19 за сутки за все лето. Тогда прирост составил 125 человек. Уже на следующий день рекорд был обновлен. За один день заболели 136 человек.

За последнюю неделю количество заболевших коронавирусом в ЯНАО выросло в два раза. В прошлый понедельник выявили 72 случая против почти 150 случаев на сегодня, сообщает интернет-портал Стопкоронавирус.рф. «22.08.2022 Выявлено случаев за сутки. 72. 29.08.2022 Выявлено случаев за сутки 147», — гласит информация, опубликованная на сайте. Сегодняшний показатель заболеваемости стал рекордным с начала лета. Этот рекорд обновляется уже третий день подряд. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО выявили рекордное количество заболевших COVID-19 за сутки за все лето. Тогда прирост составил 125 человек. Уже на следующий день рекорд был обновлен. За один день заболели 136 человек.