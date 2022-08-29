Менеджер Меладзе заявил, что певец пошутил насчет отъезда из РФ

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Народная премия E1.RU. Екатеринбург, меладзе валерий
Валерий Меладзе не уезжал из России Фото:

Певец Валерий Меладзе не покидал из России, а его пост в соцсетях об этом оказался розыгрышем. Такое заявление в разговоре с URA.RU сделал менеджер певца Георгий Симонян.

«Он никогда никуда не уезжал. А его пост — просто шутка. Он же инженер», — отметил он.

Ранее ряд СМИ писал, что Меладзе якобы покинул Россию, не согласившись с проведением ВС РФ спецоперации на Украине. По сети также была распространена информация, что страну покинул и его брат — продюсер Константин, сообщат телеканал 360. Однако позже певец был замечен в одном из московских клубов, передает MK.RU. Кроме того, весной этого года он называл новости об отъезде фейком.

Россия проводит вынужденную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Из-за этого многие российские артисты, общественные деятели, политики в знак протеста покинули РФ. Однако спустя несколько месяцев некоторые вернулись обратно.

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Певец Валерий Меладзе не покидал из России, а его пост в соцсетях об этом оказался розыгрышем. Такое заявление в разговоре с URA.RU сделал менеджер певца Георгий Симонян. «Он никогда никуда не уезжал. А его пост — просто шутка. Он же инженер», — отметил он. Ранее ряд СМИ писал, что Меладзе якобы покинул Россию, не согласившись с проведением ВС РФ спецоперации на Украине. По сети также была распространена информация, что страну покинул и его брат — продюсер Константин, сообщат телеканал 360. Однако позже певец был замечен в одном из московских клубов, передает MK.RU. Кроме того, весной этого года он называл новости об отъезде фейком. Россия проводит вынужденную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Из-за этого многие российские артисты, общественные деятели, политики в знак протеста покинули РФ. Однако спустя несколько месяцев некоторые вернулись обратно.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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