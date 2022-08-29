Менеджер Меладзе заявил, что певец пошутил насчет отъезда из РФ

29 августа 2022 в 17:52 Размер текста - 17 +

Валерий Меладзе не уезжал из России Фото: Анна Майорова © URA.RU Певец Валерий Меладзе не покидал из России, а его пост в соцсетях об этом оказался розыгрышем. Такое заявление в разговоре с URA.RU сделал менеджер певца Георгий Симонян. «Он никогда никуда не уезжал. А его пост — просто шутка. Он же инженер», — отметил он. Ранее ряд СМИ писал, что Меладзе якобы покинул Россию, не согласившись с проведением ВС РФ спецоперации на Украине. По сети также была распространена информация, что страну покинул и его брат — продюсер Константин, сообщат телеканал 360. Однако позже певец был замечен в одном из московских клубов, передает MK.RU. Кроме того, весной этого года он называл новости об отъезде фейком. Россия проводит вынужденную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Из-за этого многие российские артисты, общественные деятели, политики в знак протеста покинули РФ. Однако спустя несколько месяцев некоторые вернулись обратно.

Певец Валерий Меладзе не покидал из России, а его пост в соцсетях об этом оказался розыгрышем. Такое заявление в разговоре с URA.RU сделал менеджер певца Георгий Симонян. «Он никогда никуда не уезжал. А его пост — просто шутка. Он же инженер», — отметил он. Ранее ряд СМИ писал, что Меладзе якобы покинул Россию, не согласившись с проведением ВС РФ спецоперации на Украине. По сети также была распространена информация, что страну покинул и его брат — продюсер Константин, сообщат телеканал 360. Однако позже певец был замечен в одном из московских клубов, передает MK.RU. Кроме того, весной этого года он называл новости об отъезде фейком. Россия проводит вынужденную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Из-за этого многие российские артисты, общественные деятели, политики в знак протеста покинули РФ. Однако спустя несколько месяцев некоторые вернулись обратно.