Супруга Чубайса подтвердила у него синдром Гийена — Барре

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VIII Гайдаровский форум, второй день. Москва, чубайс анатолий, портрет, рука у лица
По словам супруги, состояние Чубайса в реанимации стабилизировалось Фото:

Бывшему советнику президента России Анатолию Чубайсу окончательно подтвердили диагноз: синдром Гийена — Барре. Его состояние стабилизировалось, однако он по-прежнему находится в реанимации. Об этом сообщила супруга Чубайса Авдотья Смирнова.

«Анатолию Борисовичу Чубайсу окончательно подтвердили диагноз: синдром Гийена — Барре. Состояние стабилизировалось, но Анатолий Борисович по-прежнему в реанимации, плохо работают ноги и руки, не закрывается глаз, у него частичный паралич лица», — написала Собчак, ссылаясь на слова супруги Чубайса.

Собчак отметила, что синдром Гийена — Барре — это аутоиммунное заболевание. Болезнь может вызывать повреждение сердечно-сосудистой системы, дыхательную недостаточность и частичный отказ двигательной системы, добавила она.

Ранее URA.RU сообщало, что Чубайс был доставлен в европейскую больницу во время отпуска на Изумрудном побережье итальянского острова Сардиния. Позже стало известно, что Чубайс попал в реанимацию с редким диагнозом. Брат экс-советника отмечал, что его состояние улучшилось, передает RT. Кроме того, болезнью Чубайса заинтересовались спецслужбы Италии, в частности лично прокурор Темпио.

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Бывшему советнику президента России Анатолию Чубайсу окончательно подтвердили диагноз: синдром Гийена — Барре. Его состояние стабилизировалось, однако он по-прежнему находится в реанимации. Об этом сообщила супруга Чубайса Авдотья Смирнова. «Анатолию Борисовичу Чубайсу окончательно подтвердили диагноз: синдром Гийена — Барре. Состояние стабилизировалось, но Анатолий Борисович по-прежнему в реанимации, плохо работают ноги и руки, не закрывается глаз, у него частичный паралич лица», — написала Собчак, ссылаясь на слова супруги Чубайса. Собчак отметила, что синдром Гийена — Барре — это аутоиммунное заболевание. Болезнь может вызывать повреждение сердечно-сосудистой системы, дыхательную недостаточность и частичный отказ двигательной системы, добавила она. Ранее URA.RU сообщало, что Чубайс был доставлен в европейскую больницу во время отпуска на Изумрудном побережье итальянского острова Сардиния. Позже стало известно, что Чубайс попал в реанимацию с редким диагнозом. Брат экс-советника отмечал, что его состояние улучшилось, передает RT. Кроме того, болезнью Чубайса заинтересовались спецслужбы Италии, в частности лично прокурор Темпио.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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