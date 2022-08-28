28 августа 2022
27 августа 2022

Жители ХМАО пересаживаются на машины с азиатских аукционов

© Служба новостей «URA.RU»
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Больше всего жителей ХМАО интересуют полноприводные Hyundai, Kia, Lexus Фото:

Среди жителей ХМАО вырос спрос на подержанные машины с азиатских аукционов, а также автомобили привезенные из зарубежных салонов. Причина — высокие цены отечественного авторынка. Об этом URA.RU рассказали представители фирмы «Автоимпорт» в Сургуте.

«В России сейчас дорогие автомобили. Они выходят „золотые“ со всеми дилерскими наценками. Если везти из салонов в Корее или проверенных японских аукционов, разница получается существенная — около 25%. Бывает, что от 500 тысяч до миллиона рублей [экономия], чем брать здесь ее», — прокомментировал корреспонденту агентства представитель компании Юнус Юнусов.

По словам предпринимателя, больше всего жителей ХМАО интересуют полноприводные Hyundai, Kia, Lexus. Вместе с тем на ряд марок спрос снизился. «Немцы (автомобили немецких брендов — прим. URA.RU) — не скажу, что большой спрос. У них выросла стоимость запчастей и обслуживания», — уточняет Юнусов.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО серые автосалоны продают машины покупателям втридорога. Тогда в полиции рассказали, что с начала года к ним с заявлениями на недобросовестных автодилеров обращались 12 раз.

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Среди жителей ХМАО вырос спрос на подержанные машины с азиатских аукционов, а также автомобили привезенные из зарубежных салонов. Причина — высокие цены отечественного авторынка. Об этом URA.RU рассказали представители фирмы «Автоимпорт» в Сургуте. «В России сейчас дорогие автомобили. Они выходят „золотые“ со всеми дилерскими наценками. Если везти из салонов в Корее или проверенных японских аукционов, разница получается существенная — около 25%. Бывает, что от 500 тысяч до миллиона рублей [экономия], чем брать здесь ее», — прокомментировал корреспонденту агентства представитель компании Юнус Юнусов. По словам предпринимателя, больше всего жителей ХМАО интересуют полноприводные Hyundai, Kia, Lexus. Вместе с тем на ряд марок спрос снизился. «Немцы (автомобили немецких брендов — прим. URA.RU) — не скажу, что большой спрос. У них выросла стоимость запчастей и обслуживания», — уточняет Юнусов. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО серые автосалоны продают машины покупателям втридорога. Тогда в полиции рассказали, что с начала года к ним с заявлениями на недобросовестных автодилеров обращались 12 раз.
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