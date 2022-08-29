В результате обстрела ЗАЭС пострадало хранилище ядерного топлива

В результате удара пробита крыша спецкорпуса с топливом
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Власти Запорожья публикуют фото дыры, образовавшейся в результате украинского удара в ядерном хранилище АЭС. В результате удара пробита крыша спецкорпуса №1 Запорожской АЭС. В этом спецкорпусе хранится топливо для реакторов, сообщает член главного совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов в своем telegram-канале.
По информации «Известий», украинские боевики ударили по крыше 1-го спецкорпуса АЭС. Обстрел велся из гаубицы М777 снарядами 155-го калибра.
Россия проводит специальную операцию на Украине. Главная цель российских войск там — демилитаризация и денацификация этой территории, а также спасение граждан Донбасса от обстрелов ВСУ.
Источник: telegram-канал Владимира Рогова
Источник: telegram-канал Владимира Рогова
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