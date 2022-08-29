В результате обстрела ЗАЭС пострадало хранилище ядерного топлива

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В результате удара пробита крыша спецкорпуса с топливом Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Власти Запорожья публикуют фото дыры, образовавшейся в результате украинского удара в ядерном хранилище АЭС. В результате удара пробита крыша спецкорпуса №1 Запорожской АЭС. В этом спецкорпусе хранится топливо для реакторов, сообщает член главного совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов в своем telegram-канале.

По информации «Известий», украинские боевики ударили по крыше 1-го спецкорпуса АЭС. Обстрел велся из гаубицы М777 снарядами 155-го калибра.

Россия проводит специальную операцию на Украине. Главная цель российских войск там — демилитаризация и денацификация этой территории, а также спасение граждан Донбасса от обстрелов ВСУ.

Источник: telegram-канал Владимира Рогова
Источник: telegram-канал Владимира Рогова
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Власти Запорожья публикуют фото дыры, образовавшейся в результате украинского удара в ядерном хранилище АЭС. В результате удара пробита крыша спецкорпуса №1 Запорожской АЭС. В этом спецкорпусе хранится топливо для реакторов, сообщает член главного совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов в своем telegram-канале. По информации «Известий», украинские боевики ударили по крыше 1-го спецкорпуса АЭС. Обстрел велся из гаубицы М777 снарядами 155-го калибра. Россия проводит специальную операцию на Украине. Главная цель российских войск там — демилитаризация и денацификация этой территории, а также спасение граждан Донбасса от обстрелов ВСУ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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