Курганца заставили взять кредит, чтобы обанкротить

30 августа 2022 в 10:07 Размер текста - 17 +

Отец-одиночка взял 130 тысяч в кредит, чтобы заплатить компании по банкротству физлиц Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганец Александр Волков, который один воспитывает ребенка с ДЦП, вынужден был взять кредит в сумме 130 тысяч рублей на услуги по банкротству физических лиц. Спустя десять месяцев оказалось, что его заявление не было направлено в Арбитражный суд, рассказал URA.RU сам Волков. «Я обратился в компанию „Юрист для Людей“, где мне пообещали провести процедуру банкротства в срок максимум до полугода. Уговорили взять кредит для оплаты их услуг — 130 тысяч рублей, заверив, что эта сумма все равно спишется. Уже десять месяцев прошло, а мое заявление даже не подано в Арбитражный суд. Хотя каждый раз, как я звонил в компанию, мне обещали, что документы на днях будут направлены в суд. Я подозревают, что контора недобросовестная», — рассказал Александр Волков. Отец-одиночка живет с сыном-инвалидом в съемной комнате, возит ребенка на процедуры в больницу пешком. Общая сумма долга превышает 400 тысяч рублей. В компании «Юрист для людей» сначала просили URA.RU время для подготовки комментария, а затем отказались комментировать ситуацию с клиентом. Курганский юрист Петр Волосников рассказал URA.RU, что принцип работы некоторых организаций, которые якобы профессионально занимаются банкротством физлиц, в том, чтобы привлечь больше «клиентов», собрать с них оплату и отправить в суд заявление о признании гражданина банкротом. «А вот контроль судебного процесса и представление интересов заявителя в суде у них даже не входит в условие договора. Сужу по тем договорам, с которыми ко мне приходили на консультацию. Конкретно про эту организацию сказать не могу. Может получиться так, что заявление судом возвращено без рассмотрения, или в заявлении отказано, а это даже никто не контролировал и не сообщал клиенту», — сказал он. По словам Волосникова, процесс банкротства физлица в суде длится в среднем 2-3 месяца, в сложных случаях может доходить до шести. Но обанкротиться может не каждый, не всегда есть для этого основания. Поэтому должнику необходимо проконсультироваться с юристом. Ранее URA.RU писало, что курганские приставы оставили без денег отца ребенка с ДЦП. У мужчины два месяца списывали 100% дохода, включая пенсию по инвалидности на ребенка. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Курганец Александр Волков, который один воспитывает ребенка с ДЦП, вынужден был взять кредит в сумме 130 тысяч рублей на услуги по банкротству физических лиц. Спустя десять месяцев оказалось, что его заявление не было направлено в Арбитражный суд, рассказал URA.RU сам Волков. «Я обратился в компанию „Юрист для Людей“, где мне пообещали провести процедуру банкротства в срок максимум до полугода. Уговорили взять кредит для оплаты их услуг — 130 тысяч рублей, заверив, что эта сумма все равно спишется. Уже десять месяцев прошло, а мое заявление даже не подано в Арбитражный суд. Хотя каждый раз, как я звонил в компанию, мне обещали, что документы на днях будут направлены в суд. Я подозревают, что контора недобросовестная», — рассказал Александр Волков. Отец-одиночка живет с сыном-инвалидом в съемной комнате, возит ребенка на процедуры в больницу пешком. Общая сумма долга превышает 400 тысяч рублей. В компании «Юрист для людей» сначала просили URA.RU время для подготовки комментария, а затем отказались комментировать ситуацию с клиентом. Курганский юрист Петр Волосников рассказал URA.RU, что принцип работы некоторых организаций, которые якобы профессионально занимаются банкротством физлиц, в том, чтобы привлечь больше «клиентов», собрать с них оплату и отправить в суд заявление о признании гражданина банкротом. «А вот контроль судебного процесса и представление интересов заявителя в суде у них даже не входит в условие договора. Сужу по тем договорам, с которыми ко мне приходили на консультацию. Конкретно про эту организацию сказать не могу. Может получиться так, что заявление судом возвращено без рассмотрения, или в заявлении отказано, а это даже никто не контролировал и не сообщал клиенту», — сказал он. По словам Волосникова, процесс банкротства физлица в суде длится в среднем 2-3 месяца, в сложных случаях может доходить до шести. Но обанкротиться может не каждый, не всегда есть для этого основания. Поэтому должнику необходимо проконсультироваться с юристом. Ранее URA.RU писало, что курганские приставы оставили без денег отца ребенка с ДЦП. У мужчины два месяца списывали 100% дохода, включая пенсию по инвалидности на ребенка.