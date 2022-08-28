В Перми назначен новый вице-мэр

29 августа 2022 в 20:04 Размер текста - 17 +

К обязанностям Андрианова приступит 30 августа Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Глава Перми Алексей Демкин назначил нового заместителя. Им стала руководитель госинспекции по охране объектов культурного наследия края Ольга Андрианова. «Глава Перми Алексей Демкин назначил руководителя государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края Ольгу Андрианову и. о. замглавы Перми, руководителя департамента земельно-имущественных отношений (ДЗО)», — сообщает «Коммерсантъ-Пермь» со ссылкой на пресс-службу администрации Перми. К обязанностям Андрианова приступит 30 августа. Ранее с поста вице-мэра и главы департамента добровольно ушла Елена Гонцова. Ее увольнения требовал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Источники URA.RU называли Андринову наиболее вероятным кандидатом на освободившуюся должность.

Глава Перми Алексей Демкин назначил нового заместителя. Им стала руководитель госинспекции по охране объектов культурного наследия края Ольга Андрианова. «Глава Перми Алексей Демкин назначил руководителя государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края Ольгу Андрианову и. о. замглавы Перми, руководителя департамента земельно-имущественных отношений (ДЗО)», — сообщает «Коммерсантъ-Пермь» со ссылкой на пресс-службу администрации Перми. К обязанностям Андрианова приступит 30 августа. Ранее с поста вице-мэра и главы департамента добровольно ушла Елена Гонцова. Ее увольнения требовал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Источники URA.RU называли Андринову наиболее вероятным кандидатом на освободившуюся должность.