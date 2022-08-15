Елена Гонцова написала заявление об увольнении по собственному желанию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Заместитель главы администрации Перми Елена Гонцова, увольнения которой требовал губернатор Дмитрий Махонин, уходит с должности 1 сентября. Об этом ранее сообщали источники URA.RU. В официальном telegram-канале мэрии «Пермь Первая» отмечается, что решение об уходе она приняла, чтобы не подставлять главу Перми Алексея Демкина.

«Приняла непростое для себя решение завершить работу в администрации города. Считаю этот этап своей жизни результативным», — заявляет Гонцова.

По ее словам, вокруг градостроительной политики всегда было много споров. И «где-то не хватило взаимопонимания». С кем именно, в заявлении Гонцовой не уточняется. «Я работала в замечательном коллективе, и поэтому не могу позволить, чтобы эта ситуация отражалась на городской команде и лично на главе города, поэтому написала заявление на увольнение по собственному желанию», — поясняет Елена Гонцова. Последним рабочим днем для нее станет 29 августа. Источники URA.RU отмечают, что ее сменит соратница Махонина и главы минимущества Ларисы Ведерениковой Ольга Андрианова, которая сейчас руководит краевой инспекцией по охране объектов культурного наследия.

Елена Гонцова работает в мэрии с января 2021 года. Она отвечает за земельные, имущественные и градостроительные отношения. В июне ее работу жестко раскритиковал Дмитрий Махонин. Он потребовал увольнения «девушки, которая рассказывает басни», и тем самым срывает исполнение поручений президента РФ Владимира Путина.