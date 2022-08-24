24 августа 2022

Бизнес потребовал у властей ХМАО доработать антиалкогольный закон

© Служба новостей «URA.RU»
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Пятьдесят восьмой день вынужденных выходных из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции CoVID-19. Екатеринбург, красное белое, магазин красное и белое, красное и белое, алкомаркет красное белое
Торговать алкоголем запретят во дворах многоквартирных домов и возле детских площадок. Фото:

Предприниматели Нижневартовска потребовали у властей региона доработать новый антиалкогольный закон, который вступает в силу с 1 сентября. Об этом URA.RU рассказал руководитель Нижневартовской торгово-промышленной палаты Анатолий Лисин.

«Большое количество предпринимателей обращалось в торгово-промышленную палату и показывали свои ситуации. По факту уже столкнулись с правоприменительной практикой по закону, который должен только 1 сентября в силу вступить. Мы как раз все эти случаи анализируем, выявляем эти моменты», — прокомментировал корреспонденту агентства Лисин.

Предложение о доработке нового закона выдвинули на совете по развитию малого и среднего предпринимательства Югры. Закон все также вступит в силу с 1 сентября, однако сейчас власти ждут конкретных предложений для внесения возможных изменений в документ в дальнейшем. «Договорились все предложения о доработке закона обсуждать совместно с торгово-промышленными палатами на основе правоприменительной практики. По результатам обсуждения конкретных предложений в целях совершенствования законодательства будут приниматься решения о наличии (отсутствии) необходимости внесения изменений», — сообщил корреспонденту агентства заместитель директора депэкономики ХМАО Виталий Костин.

Предприниматели считают, что доработки требуют лишь конкретные пункты нового закона. «Всеми признается, что абсолютно правильная цель и закон в целом должен быть, но конкретно отдельные пункты пять и шесть имеют двоякое толкование и могут ударить по розничным магазинам, которые не являются алкомаркетами или пивнушками. Бывают такие ситуации, когда магазин не находится на красной линии, к примеру, он выходит на внутриквартальный проезд — там нет ни детской инфраструктуры ни подъездов, а он подпадает под этот запрет», — поясняет Лисин.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО с 1 сентября запретят продавать спиртное во дворах жилых домов и рядом с детскими площадками. При этом в качестве одного из решений власти предложили предпринимателям переквалифицировать бизнес. Например, вместо спиртного торговать выпечкой.

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Предприниматели Нижневартовска потребовали у властей региона доработать новый антиалкогольный закон, который вступает в силу с 1 сентября. Об этом URA.RU рассказал руководитель Нижневартовской торгово-промышленной палаты Анатолий Лисин. «Большое количество предпринимателей обращалось в торгово-промышленную палату и показывали свои ситуации. По факту уже столкнулись с правоприменительной практикой по закону, который должен только 1 сентября в силу вступить. Мы как раз все эти случаи анализируем, выявляем эти моменты», — прокомментировал корреспонденту агентства Лисин. Предложение о доработке нового закона выдвинули на совете по развитию малого и среднего предпринимательства Югры. Закон все также вступит в силу с 1 сентября, однако сейчас власти ждут конкретных предложений для внесения возможных изменений в документ в дальнейшем. «Договорились все предложения о доработке закона обсуждать совместно с торгово-промышленными палатами на основе правоприменительной практики. По результатам обсуждения конкретных предложений в целях совершенствования законодательства будут приниматься решения о наличии (отсутствии) необходимости внесения изменений», — сообщил корреспонденту агентства заместитель директора депэкономики ХМАО Виталий Костин. Предприниматели считают, что доработки требуют лишь конкретные пункты нового закона. «Всеми признается, что абсолютно правильная цель и закон в целом должен быть, но конкретно отдельные пункты пять и шесть имеют двоякое толкование и могут ударить по розничным магазинам, которые не являются алкомаркетами или пивнушками. Бывают такие ситуации, когда магазин не находится на красной линии, к примеру, он выходит на внутриквартальный проезд — там нет ни детской инфраструктуры ни подъездов, а он подпадает под этот запрет», — поясняет Лисин. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО с 1 сентября запретят продавать спиртное во дворах жилых домов и рядом с детскими площадками. При этом в качестве одного из решений власти предложили предпринимателям переквалифицировать бизнес. Например, вместо спиртного торговать выпечкой.
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