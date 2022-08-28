На курганской трассе произошло массовое ДТП

На федеральной трассе рядом с Курганом столкнулись пять автомобилей (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области 29 августа на трассе «Иртыш» произошла авария с участием пяти автомобилей. В результате массового ДТП пострадали два человека. Об этом URA.RU рассказали в ОГИБДД УМВД России по г. Кургану.

«Автомобиль „Газель“ ехал со стороны Челябинска в сторону Кургана. На регулируемом перекрестке он въехал в стоящие четыре машины — ВАЗ 2110, Skoda и две Toyota», — сообщили предварительную информацию в городской Госавтоинспекции. Там добавили, что авария произошла в понедельник днем на 252 километре федеральной трассы.

В результате ДТП травмы получили два человека — водитель и пассажир отечественного автомобиля. Водитель ВАЗ 2110 — 37-летняя женщина — от госпитализации отказалась. Второго пострадавшего увезли в больницу.

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