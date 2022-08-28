28 августа 2022

На курганской трассе произошло массовое ДТП

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Обрушение надземного перехода на трассе Челябинск -Курган. Курган, патруль дпс, гибдд, дпс
На федеральной трассе рядом с Курганом столкнулись пять автомобилей (архивное фото) Фото:

В Курганской области 29 августа на трассе «Иртыш» произошла авария с участием пяти автомобилей. В результате массового ДТП пострадали два человека. Об этом URA.RU рассказали в ОГИБДД УМВД России по г. Кургану.

«Автомобиль „Газель“ ехал со стороны Челябинска в сторону Кургана. На регулируемом перекрестке он въехал в стоящие четыре машины — ВАЗ 2110, Skoda и две Toyota», — сообщили предварительную информацию в городской Госавтоинспекции. Там добавили, что авария произошла в понедельник днем на 252 километре федеральной трассы.

В результате ДТП травмы получили два человека — водитель и пассажир отечественного автомобиля. Водитель ВАЗ 2110 — 37-летняя женщина — от госпитализации отказалась. Второго пострадавшего увезли в больницу.

Видео из группы «Инциндент|Курган» в социальной сети «ВКонтакте»

Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме. Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Курганистан»

В Курганской области 29 августа на трассе «Иртыш» произошла авария с участием пяти автомобилей. В результате массового ДТП пострадали два человека. Об этом URA.RU рассказали в ОГИБДД УМВД России по г. Кургану. «Автомобиль „Газель“ ехал со стороны Челябинска в сторону Кургана. На регулируемом перекрестке он въехал в стоящие четыре машины — ВАЗ 2110, Skoda и две Toyota», — сообщили предварительную информацию в городской Госавтоинспекции. Там добавили, что авария произошла в понедельник днем на 252 километре федеральной трассы. В результате ДТП травмы получили два человека — водитель и пассажир отечественного автомобиля. Водитель ВАЗ 2110 — 37-летняя женщина — от госпитализации отказалась. Второго пострадавшего увезли в больницу. Видео из группы «Инциндент|Курган» в социальной сети «ВКонтакте»
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...