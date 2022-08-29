Электростанция в Новой Каховке загорелась после обстрела ВСУ

30 августа 2022 в 01:14 Размер текста - 17 +

Новая Каховка лишилась электричества после удара ВСУ по ГЭС, сообщил Владимир Леонтьев (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) случился пожар после обстрела украинскими боевиками. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) района Владимир Леонтьев. «Последствия, наверное, будут жуткие. Сейчас выехать нельзя. Было много обстрелов, что-то взрывалось. Были попадания в городе и районе ГЭС. И там, и там виден пожар — рассказал Владимир Леонтьев РИА «Новости» о массированном обстреле ВСУ по Новой Каховке и Каховской ГЭС. Он добавил, что из-за обстрела во всем районе пропало электричество. «Больницы мы успели обеспечить генераторами. С утра будем доставлять воду, потому что воды нет тоже сейчас», — заключил Леонтьев. Ранее ВСУ обстреляли жилые района Энергодара, в котором расположена Запорожская атомная электростанция. В результате обстрела пострадало хранилище ядерного топлива станции. Также украинские боевики провели массированный обстрел Херсонской области. Спецоперация на Украине была объявлена президентом России Владимиром Путины 24 февраля в ответ на восьмилетние обстрелы территорий ДНР и ЛНР со стороны Украины. Ее основная цель — защита мирных жителей Донбасса.

На Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) случился пожар после обстрела украинскими боевиками. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) района Владимир Леонтьев. «Последствия, наверное, будут жуткие. Сейчас выехать нельзя. Было много обстрелов, что-то взрывалось. Были попадания в городе и районе ГЭС. И там, и там виден пожар — рассказал Владимир Леонтьев РИА «Новости» о массированном обстреле ВСУ по Новой Каховке и Каховской ГЭС. Он добавил, что из-за обстрела во всем районе пропало электричество. «Больницы мы успели обеспечить генераторами. С утра будем доставлять воду, потому что воды нет тоже сейчас», — заключил Леонтьев. Ранее ВСУ обстреляли жилые района Энергодара, в котором расположена Запорожская атомная электростанция. В результате обстрела пострадало хранилище ядерного топлива станции. Также украинские боевики провели массированный обстрел Херсонской области. Спецоперация на Украине была объявлена президентом России Владимиром Путины 24 февраля в ответ на восьмилетние обстрелы территорий ДНР и ЛНР со стороны Украины. Ее основная цель — защита мирных жителей Донбасса.