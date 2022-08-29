29 августа 2022

Электростанция в Новой Каховке загорелась после обстрела ВСУ

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Пороги Саткинcкий район Челябинск, генератор, гэс
Новая Каховка лишилась электричества после удара ВСУ по ГЭС, сообщил Владимир Леонтьев (архивное фото) Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

На Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) случился пожар после обстрела украинскими боевиками. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) района Владимир Леонтьев.

«Последствия, наверное, будут жуткие. Сейчас выехать нельзя. Было много обстрелов, что-то взрывалось. Были попадания в городе и районе ГЭС. И там, и там виден пожар — рассказал Владимир Леонтьев РИА «Новости» о массированном обстреле ВСУ по Новой Каховке и Каховской ГЭС.

Он добавил, что из-за обстрела во всем районе пропало электричество. «Больницы мы успели обеспечить генераторами. С утра будем доставлять воду, потому что воды нет тоже сейчас», — заключил Леонтьев.

Ранее ВСУ обстреляли жилые района Энергодара, в котором расположена Запорожская атомная электростанция. В результате обстрела пострадало хранилище ядерного топлива станции. Также украинские боевики провели массированный обстрел Херсонской области. Спецоперация на Украине была объявлена президентом России Владимиром Путины 24 февраля в ответ на восьмилетние обстрелы территорий ДНР и ЛНР со стороны Украины. Ее основная цель — защита мирных жителей Донбасса.

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На Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) случился пожар после обстрела украинскими боевиками. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) района Владимир Леонтьев. «Последствия, наверное, будут жуткие. Сейчас выехать нельзя. Было много обстрелов, что-то взрывалось. Были попадания в городе и районе ГЭС. И там, и там виден пожар — рассказал Владимир Леонтьев РИА «Новости» о массированном обстреле ВСУ по Новой Каховке и Каховской ГЭС. Он добавил, что из-за обстрела во всем районе пропало электричество. «Больницы мы успели обеспечить генераторами. С утра будем доставлять воду, потому что воды нет тоже сейчас», — заключил Леонтьев. Ранее ВСУ обстреляли жилые района Энергодара, в котором расположена Запорожская атомная электростанция. В результате обстрела пострадало хранилище ядерного топлива станции. Также украинские боевики провели массированный обстрел Херсонской области. Спецоперация на Украине была объявлена президентом России Владимиром Путины 24 февраля в ответ на восьмилетние обстрелы территорий ДНР и ЛНР со стороны Украины. Ее основная цель — защита мирных жителей Донбасса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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