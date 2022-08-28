Украина открыла огонь по жилым кварталам Энергодара

29 августа 2022 в 00:21 Размер текста - 17 +

Националисты обстреливают жилые кварталы Энергодара Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали обстреливать Энергодар, в котором находится Запорожская АЭС. Власти города сообщают о мощных взрывах. «Нацисты ВСУ открыли огонь по жилым районам Энергодара. Сообщается о взрывах в городе, экстренные службы собирают информацию о пострадавших и разрушениях гражданской инфраструктуры», —передает telegram-канале военно-гражданской администрации (ВГА) Энергодара. Ранее ВСУ обстреливали Энергодар 27 августа. В Совете Госдумы РФ призвали ООН немедленно потребовать от Украины прекратить обстрелы Запорожской АЭС. Президент России Владимир Путин сообщил, что обстрелы ЗАЭС создают риск ядерной катастрофы. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали обстреливать Энергодар, в котором находится Запорожская АЭС. Власти города сообщают о мощных взрывах. «Нацисты ВСУ открыли огонь по жилым районам Энергодара. Сообщается о взрывах в городе, экстренные службы собирают информацию о пострадавших и разрушениях гражданской инфраструктуры», —передает telegram-канале военно-гражданской администрации (ВГА) Энергодара. Ранее ВСУ обстреливали Энергодар 27 августа. В Совете Госдумы РФ призвали ООН немедленно потребовать от Украины прекратить обстрелы Запорожской АЭС. Президент России Владимир Путин сообщил, что обстрелы ЗАЭС создают риск ядерной катастрофы. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля.