28 августа 2022

Украина открыла огонь по жилым кварталам Энергодара

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Националисты обстреливают жилые кварталы Энергодара Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали обстреливать Энергодар, в котором находится Запорожская АЭС. Власти города сообщают о мощных взрывах.

«Нацисты ВСУ открыли огонь по жилым районам Энергодара. Сообщается о взрывах в городе, экстренные службы собирают информацию о пострадавших и разрушениях гражданской инфраструктуры», —передает telegram-канале военно-гражданской администрации (ВГА) Энергодара.

Ранее ВСУ обстреливали Энергодар 27 августа. В Совете Госдумы РФ призвали ООН немедленно потребовать от Украины прекратить обстрелы Запорожской АЭС. Президент России Владимир Путин сообщил, что обстрелы ЗАЭС создают риск ядерной катастрофы. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали обстреливать Энергодар, в котором находится Запорожская АЭС. Власти города сообщают о мощных взрывах. «Нацисты ВСУ открыли огонь по жилым районам Энергодара. Сообщается о взрывах в городе, экстренные службы собирают информацию о пострадавших и разрушениях гражданской инфраструктуры», —передает telegram-канале военно-гражданской администрации (ВГА) Энергодара. Ранее ВСУ обстреливали Энергодар 27 августа. В Совете Госдумы РФ призвали ООН немедленно потребовать от Украины прекратить обстрелы Запорожской АЭС. Президент России Владимир Путин сообщил, что обстрелы ЗАЭС создают риск ядерной катастрофы. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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