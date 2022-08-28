Украина открыла огонь по жилым кварталам Энергодара

Националисты обстреливают жилые кварталы Энергодара
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали обстреливать Энергодар, в котором находится Запорожская АЭС. Власти города сообщают о мощных взрывах.
«Нацисты ВСУ открыли огонь по жилым районам Энергодара. Сообщается о взрывах в городе, экстренные службы собирают информацию о пострадавших и разрушениях гражданской инфраструктуры», —передает telegram-канале военно-гражданской администрации (ВГА) Энергодара.
Ранее ВСУ обстреливали Энергодар 27 августа. В Совете Госдумы РФ призвали ООН немедленно потребовать от Украины прекратить обстрелы Запорожской АЭС. Президент России Владимир Путин сообщил, что обстрелы ЗАЭС создают риск ядерной катастрофы. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля.
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