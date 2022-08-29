29 августа 2022

Глава МИД Украины потребовал IKEA и Scania вернуться в страну

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Закрытый магазин IKEA. Екатеринбург, ikea, икеа
По словам Дмитрия Кулебы, IKEA должна возобновить работу на Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Шведским компаниям стоит начать возобновлять свою деятельность на территории Украины. Особенно это касается магазина IKEA, заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

«Я призываю шведский бизнес к активному изучению вопроса по возобновлению работы в Украине. Например, [производитель автомобилей] Scania Group уже увеличивает деловую активность. Другие должны последовать их примеру. Особенно IKEA, которая с 24 февраля оставила шесть заводов на Украине — пора возвращаться!», — написал Дмитрий Кулеба в соцсетях.

Шведские компании приостановили свою работу на территории Украины после начала российской спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Также они покинули и российский рынок. В IKEA заявили, что не будут продавать свой бизнес в России и вернутся в течение двух лет.

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Шведским компаниям стоит начать возобновлять свою деятельность на территории Украины. Особенно это касается магазина IKEA, заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. «Я призываю шведский бизнес к активному изучению вопроса по возобновлению работы в Украине. Например, [производитель автомобилей] Scania Group уже увеличивает деловую активность. Другие должны последовать их примеру. Особенно IKEA, которая с 24 февраля оставила шесть заводов на Украине — пора возвращаться!», — написал Дмитрий Кулеба в соцсетях. Шведские компании приостановили свою работу на территории Украины после начала российской спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Также они покинули и российский рынок. В IKEA заявили, что не будут продавать свой бизнес в России и вернутся в течение двух лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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