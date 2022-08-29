Глава МИД Украины потребовал IKEA и Scania вернуться в страну

Шведским компаниям стоит начать возобновлять свою деятельность на территории Украины. Особенно это касается магазина IKEA, заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
«Я призываю шведский бизнес к активному изучению вопроса по возобновлению работы в Украине. Например, [производитель автомобилей] Scania Group уже увеличивает деловую активность. Другие должны последовать их примеру. Особенно IKEA, которая с 24 февраля оставила шесть заводов на Украине — пора возвращаться!», — написал Дмитрий Кулеба в соцсетях.
Шведские компании приостановили свою работу на территории Украины после начала российской спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Также они покинули и российский рынок. В IKEA заявили, что не будут продавать свой бизнес в России и вернутся в течение двух лет.
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Шведским компаниям стоит начать возобновлять свою деятельность на территории Украины. Особенно это касается магазина IKEA, заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. «Я призываю шведский бизнес к активному изучению вопроса по возобновлению работы в Украине. Например, [производитель автомобилей] Scania Group уже увеличивает деловую активность. Другие должны последовать их примеру. Особенно IKEA, которая с 24 февраля оставила шесть заводов на Украине — пора возвращаться!», — написал Дмитрий Кулеба в соцсетях. Шведские компании приостановили свою работу на территории Украины после начала российской спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Также они покинули и российский рынок. В IKEA заявили, что не будут продавать свой бизнес в России и вернутся в течение двух лет.