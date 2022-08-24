ТАСС: IKEA не продает бизнес в РФ и хочет вернуться

IKEA хочет вернуться в РФ
новость из сюжетаСанкции против России вообще и Урала в частности
IKEA не планирует продавать бизнес в России и хочет вернуться в течение двух лет. Об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на источник.
«IKEA не планирует продавать бизнес в России и хочет вернуться в течение двух лет», — приводит ТАСС слова источника. Компания из Швеции решила покинуть российский рынок после начала спецоперации на Украине. Перед уходом компания решила распродать свои товары. URA.RU отправило запрос в пресс-службу IKEA. В компании пока не ответили.
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