ТАСС: IKEA не продает бизнес в РФ и хочет вернуться

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Закрытый магазин IKEA. Екатеринбург, ikea, икеа
IKEA хочет вернуться в РФ Фото:
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IKEA не планирует продавать бизнес в России и хочет вернуться в течение двух лет. Об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на источник.

«IKEA не планирует продавать бизнес в России и хочет вернуться в течение двух лет», — приводит ТАСС слова источника. Компания из Швеции решила покинуть российский рынок после начала спецоперации на Украине. Перед уходом компания решила распродать свои товары. URA.RU отправило запрос в пресс-службу IKEA. В компании пока не ответили.

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IKEA не планирует продавать бизнес в России и хочет вернуться в течение двух лет. Об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на источник. «IKEA не планирует продавать бизнес в России и хочет вернуться в течение двух лет», — приводит ТАСС слова источника. Компания из Швеции решила покинуть российский рынок после начала спецоперации на Украине. Перед уходом компания решила распродать свои товары. URA.RU отправило запрос в пресс-службу IKEA. В компании пока не ответили.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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