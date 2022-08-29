29 августа 2022

Путин наградил медалью курганский медицинский колледж. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит полпреда Якушева Владимира в город Шадринск. Курган, врачи, медперсонал, медики
Курганский медколледж получил медаль за организацию общероссийской акции #МыВместе Фото:

Курганский базовый медицинский колледж получил медаль и почетную грамоту за организацию всероссийской акции. Документ подписал президент РФ Владимир Путин. Об этом говорится в официальном аккаунте департамента здравоохранения в соцсети «ВКонтакте».

«Курганский базовый медколледж награжден памятной медалью и грамотой к памятной медали „За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе“. Грамота подписана президентом России Путиным», — говорится в посте. Также колледж получил золотую медаль, на которой указано: «Мы вместе, Россия, 2020».

Ранее URA.RU писало, что курганскому главному агроному компании «Агро-Клевер» Сергею Мальцеву присвоили звание заслуженного работника сельского хозяйства. Указ подписан президентом РФ Владимиром Путиным.

Курганский базовый медколледж получил медаль и памятную грамоту, подписанную Путиным

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Курганский базовый медицинский колледж получил медаль и почетную грамоту за организацию всероссийской акции. Документ подписал президент РФ Владимир Путин. Об этом говорится в официальном аккаунте департамента здравоохранения в соцсети «ВКонтакте». «Курганский базовый медколледж награжден памятной медалью и грамотой к памятной медали „За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе“. Грамота подписана президентом России Путиным», — говорится в посте. Также колледж получил золотую медаль, на которой указано: «Мы вместе, Россия, 2020». Ранее URA.RU писало, что курганскому главному агроному компании «Агро-Клевер» Сергею Мальцеву присвоили звание заслуженного работника сельского хозяйства. Указ подписан президентом РФ Владимиром Путиным.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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