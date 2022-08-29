Курганский медколледж получил медаль за организацию общероссийской акции #МыВместе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганский базовый медицинский колледж получил медаль и почетную грамоту за организацию всероссийской акции. Документ подписал президент РФ Владимир Путин. Об этом говорится в официальном аккаунте департамента здравоохранения в соцсети «ВКонтакте».

«Курганский базовый медколледж награжден памятной медалью и грамотой к памятной медали „За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе“. Грамота подписана президентом России Путиным», — говорится в посте. Также колледж получил золотую медаль, на которой указано: «Мы вместе, Россия, 2020».

Ранее URA.RU писало, что курганскому главному агроному компании «Агро-Клевер» Сергею Мальцеву присвоили звание заслуженного работника сельского хозяйства. Указ подписан президентом РФ Владимиром Путиным.