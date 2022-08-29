Курганский базовый медицинский колледж получил медаль и почетную грамоту за организацию всероссийской акции. Документ подписал президент РФ Владимир Путин. Об этом говорится в официальном аккаунте департамента здравоохранения в соцсети «ВКонтакте».
«Курганский базовый медколледж награжден памятной медалью и грамотой к памятной медали „За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе“. Грамота подписана президентом России Путиным», — говорится в посте. Также колледж получил золотую медаль, на которой указано: «Мы вместе, Россия, 2020».
Ранее URA.RU писало, что курганскому главному агроному компании «Агро-Клевер» Сергею Мальцеву присвоили звание заслуженного работника сельского хозяйства. Указ подписан президентом РФ Владимиром Путиным.
Курганский базовый медколледж получил медаль и памятную грамоту, подписанную Путиным
Департамент здравоохранения Курганской области, соцсеть «ВКонтакте»
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Курганский базовый медицинский колледж получил медаль и почетную грамоту за организацию всероссийской акции. Документ подписал президент РФ Владимир Путин. Об этом говорится в официальном аккаунте департамента здравоохранения в соцсети «ВКонтакте». «Курганский базовый медколледж награжден памятной медалью и грамотой к памятной медали „За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе“. Грамота подписана президентом России Путиным», — говорится в посте. Также колледж получил золотую медаль, на которой указано: «Мы вместе, Россия, 2020». Ранее URA.RU писало, что курганскому главному агроному компании «Агро-Клевер» Сергею Мальцеву присвоили звание заслуженного работника сельского хозяйства. Указ подписан президентом РФ Владимиром Путиным.