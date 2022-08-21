Bild: немецкие политики выступили против выдачи виз гражданам РФ

22 августа 2022 в 06:43 Размер текста - 17 +

Ряд немецких политиков выступают за прекращение выдачи виз россиянам Фото: Николай Бастриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Некоторые из оппозиционных дипломатов Германии выступают за прекращение выдачи шенгенских виз россиянам, в частности представитель фракции ХДС/ХСС в Бундестаге Юрген Хардт призвал к прекращению выдачи виз только тем россиянам, которые связаны с руководством России. Об этом сообщает газета Bild. «Федеральное правительство не должно снова выступать против наших европейских партнеров: выдача туристических виз для россиян должна быть прекращена. Речь идет о том, чтобы подать российскому населению четкие сигналы», — заявила Андреа Линдхольц, передает издание Bild. Она является представителем «сестринской» ХДС партии Христианско-социальный союз (ХСС). Другой дипломат из ФРГ, Деннис Радтке назвал «невыносимым» тот факт, что россияне «едут в отпуск в Европу и тратят свои деньги так, будто ничего не произошло», — указал он. Радтке является сторонником Христианско-демократического союза (ХДС). В частности, представитель фракции ХДС/ХСС в Бундестаге Юрген Хардт призвал к прекращению выдачи виз только тем россиянам, которые связаны с руководством России. Он заявил, что население РФ не является врагом. Ранее глава комитета по международным делам, обороне и безопасности сената Павел Фишер и глава комитета по международным делам палаты депутатов Марек Женишек, окончательно выступили против выдачи шенгенских виз туристам из России. Однако на Кипре выразили протест из-за запрета выдачи виз россиянам, Португалия тоже отказалась запрещать россиянам въезд в Евросоюз. Россия в конце февраля этого года начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Из-за этого западные страны ввели жесткие экономические санкции, а также предложили не выдавать визы в шенгенскую зону россиянам — в рамках седьмого пакета санкций против РФ. Несмотря на то, что окончательного решения еще нет, каждая страна в отдельности имеет право это сделать. Так, Латвия уже запретила въезд россиянам на свою территорию. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Некоторые из оппозиционных дипломатов Германии выступают за прекращение выдачи шенгенских виз россиянам, в частности представитель фракции ХДС/ХСС в Бундестаге Юрген Хардт призвал к прекращению выдачи виз только тем россиянам, которые связаны с руководством России. Об этом сообщает газета Bild. «Федеральное правительство не должно снова выступать против наших европейских партнеров: выдача туристических виз для россиян должна быть прекращена. Речь идет о том, чтобы подать российскому населению четкие сигналы», — заявила Андреа Линдхольц, передает издание Bild. Она является представителем «сестринской» ХДС партии Христианско-социальный союз (ХСС). Другой дипломат из ФРГ, Деннис Радтке назвал «невыносимым» тот факт, что россияне «едут в отпуск в Европу и тратят свои деньги так, будто ничего не произошло», — указал он. Радтке является сторонником Христианско-демократического союза (ХДС). В частности, представитель фракции ХДС/ХСС в Бундестаге Юрген Хардт призвал к прекращению выдачи виз только тем россиянам, которые связаны с руководством России. Он заявил, что население РФ не является врагом. Ранее глава комитета по международным делам, обороне и безопасности сената Павел Фишер и глава комитета по международным делам палаты депутатов Марек Женишек, окончательно выступили против выдачи шенгенских виз туристам из России. Однако на Кипре выразили протест из-за запрета выдачи виз россиянам, Португалия тоже отказалась запрещать россиянам въезд в Евросоюз. Россия в конце февраля этого года начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Из-за этого западные страны ввели жесткие экономические санкции, а также предложили не выдавать визы в шенгенскую зону россиянам — в рамках седьмого пакета санкций против РФ. Несмотря на то, что окончательного решения еще нет, каждая страна в отдельности имеет право это сделать. Так, Латвия уже запретила въезд россиянам на свою территорию.