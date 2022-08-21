Bild: немецкие политики выступили против выдачи виз гражданам РФ

Некоторые из оппозиционных дипломатов Германии выступают за прекращение выдачи шенгенских виз россиянам, в частности представитель фракции ХДС/ХСС в Бундестаге Юрген Хардт призвал к прекращению выдачи виз только тем россиянам, которые связаны с руководством России. Об этом сообщает газета Bild.
«Федеральное правительство не должно снова выступать против наших европейских партнеров: выдача туристических виз для россиян должна быть прекращена. Речь идет о том, чтобы подать российскому населению четкие сигналы», — заявила Андреа Линдхольц, передает издание Bild. Она является представителем «сестринской» ХДС партии Христианско-социальный союз (ХСС).
Другой дипломат из ФРГ, Деннис Радтке назвал «невыносимым» тот факт, что россияне «едут в отпуск в Европу и тратят свои деньги так, будто ничего не произошло», — указал он. Радтке является сторонником Христианско-демократического союза (ХДС).
В частности, представитель фракции ХДС/ХСС в Бундестаге Юрген Хардт призвал к прекращению выдачи виз только тем россиянам, которые связаны с руководством России. Он заявил, что население РФ не является врагом.
Ранее глава комитета по международным делам, обороне и безопасности сената Павел Фишер и глава комитета по международным делам палаты депутатов Марек Женишек, окончательно выступили против выдачи шенгенских виз туристам из России. Однако на Кипре выразили протест из-за запрета выдачи виз россиянам, Португалия тоже отказалась запрещать россиянам въезд в Евросоюз.
Россия в конце февраля этого года начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Из-за этого западные страны ввели жесткие экономические санкции, а также предложили не выдавать визы в шенгенскую зону россиянам — в рамках седьмого пакета санкций против РФ. Несмотря на то, что окончательного решения еще нет, каждая страна в отдельности имеет право это сделать. Так, Латвия уже запретила въезд россиянам на свою территорию.
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Некоторые из оппозиционных дипломатов Германии выступают за прекращение выдачи шенгенских виз россиянам, в частности представитель фракции ХДС/ХСС в Бундестаге Юрген Хардт призвал к прекращению выдачи виз только тем россиянам, которые связаны с руководством России. Об этом сообщает газета Bild. «Федеральное правительство не должно снова выступать против наших европейских партнеров: выдача туристических виз для россиян должна быть прекращена. Речь идет о том, чтобы подать российскому населению четкие сигналы», — заявила Андреа Линдхольц, передает издание Bild. Она является представителем «сестринской» ХДС партии Христианско-социальный союз (ХСС). Другой дипломат из ФРГ, Деннис Радтке назвал «невыносимым» тот факт, что россияне «едут в отпуск в Европу и тратят свои деньги так, будто ничего не произошло», — указал он. Радтке является сторонником Христианско-демократического союза (ХДС). В частности, представитель фракции ХДС/ХСС в Бундестаге Юрген Хардт призвал к прекращению выдачи виз только тем россиянам, которые связаны с руководством России. Он заявил, что население РФ не является врагом. Ранее глава комитета по международным делам, обороне и безопасности сената Павел Фишер и глава комитета по международным делам палаты депутатов Марек Женишек, окончательно выступили против выдачи шенгенских виз туристам из России. Однако на Кипре выразили протест из-за запрета выдачи виз россиянам, Португалия тоже отказалась запрещать россиянам въезд в Евросоюз. Россия в конце февраля этого года начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Из-за этого западные страны ввели жесткие экономические санкции, а также предложили не выдавать визы в шенгенскую зону россиянам — в рамках седьмого пакета санкций против РФ. Несмотря на то, что окончательного решения еще нет, каждая страна в отдельности имеет право это сделать. Так, Латвия уже запретила въезд россиянам на свою территорию.