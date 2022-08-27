Франция и Германия пошли против решения ЕС по России

Франция и ФРГ отказались поддерживать инициативу ЕС запретить въезд для россиян Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

новость из сюжета Россиянам ограничивают выдачу виз

Франция и Германия выступили против запрета на выдачу виз гражданам России, вопреки требованием стран Балтии и Финляндии. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на документ.

«Понимая озабоченность некоторых государств-членов в этом контексте, мы не должны недооценивать преобразующую силу переживания жизни в демократических системах из первых рук, особенно для будущих поколений», — приводит цитату из французско-германского документа, подготовленного ко встрече министров иностранных дел ЕС в Праге Bloomberg. По информации агентства, в возможности свободного получения виз особенно нуждаются студенты, художники и ученые из России.

Ранее Чехия, Эстония и страны Прибалтики выступили за полный запрет выдачи шенгенских виз для россиян. Эту идею поддержали некоторые оппозиционные немецкие политики.

Министры иностранных дел 27 государств — членов Евросоюза планируют обсудить вопрос выдачи виз для российских граждан 30 августа, передает RT. Австрия выступила против запрета на въезд для россиян, сообщает «Национальная служба новостей». Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель также назвал эту инициативу «противоречивым предложением».