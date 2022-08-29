Треть челябинцев поддержали идею превратить 1 сентября в выходной

Челябинцы поспорили, кому следует отдыхать 1 сентября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Среди жителей Челябинска 33% поддержали идею сделать 1 сентября всеобщим выходным днем. Как сообщил портал SuperJob, еще треть предложила наделить правом отдыха только родителей школьников.

«За выходной 1 сентября для всех без исключения выступили 33% челябинцев. Каждый третий заявил, что не приходить на работу могут лишь родители школьников», — рассказал SuperJob на сайте.

Опрос портал провел в ответ на инициативу из Госдумы сделать День знаний выходным. Четверть челябинцев выступили категорически против еще одного нерабочего дня. Горожане заявили, что в стране праздников достаточно, и еще один ни к чему.

Чаще остальных за отдых 1 сентября выступали в ходе исследования молодые респонденты до 34 лет (таких набралось 43%). При этом за выходной для родителей голосовали жители города в возрасте от 35 до 44 лет (39%). Как заметили в сервисе SuperJob, основными поборниками идеи стали горожане, воспитывающие детей.

Опрос портал поиска работы провел в последнюю неделю августа. Чуть ранее SuperJob выяснил, что 1 сентября с работы планируют отпроситься 40% родителей челябинских школьников.