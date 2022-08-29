29 августа 2022

Треть челябинцев поддержали идею превратить 1 сентября в выходной

© Служба новостей «URA.RU»
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Первое сентября. Алексей и Ирина Текслер ведут сына Мишу в третий класс. Челябинск, шарик, день знаний, школа, здравствуй школа, первое сентября, воздушный шар, учебный год
Челябинцы поспорили, кому следует отдыхать 1 сентября Фото:

Среди жителей Челябинска 33% поддержали идею сделать 1 сентября всеобщим выходным днем. Как сообщил портал SuperJob, еще треть предложила наделить правом отдыха только родителей школьников.

«За выходной 1 сентября для всех без исключения выступили 33% челябинцев. Каждый третий заявил, что не приходить на работу могут лишь родители школьников», — рассказал SuperJob на сайте.

Опрос портал провел в ответ на инициативу из Госдумы сделать День знаний выходным. Четверть челябинцев выступили категорически против еще одного нерабочего дня. Горожане заявили, что в стране праздников достаточно, и еще один ни к чему.

Чаще остальных за отдых 1 сентября выступали в ходе исследования молодые респонденты до 34 лет (таких набралось 43%). При этом за выходной для родителей голосовали жители города в возрасте от 35 до 44 лет (39%). Как заметили в сервисе SuperJob, основными поборниками идеи стали горожане, воспитывающие детей.

Опрос портал поиска работы провел в последнюю неделю августа. Чуть ранее SuperJob выяснил, что 1 сентября с работы планируют отпроситься 40% родителей челябинских школьников.

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Среди жителей Челябинска 33% поддержали идею сделать 1 сентября всеобщим выходным днем. Как сообщил портал SuperJob, еще треть предложила наделить правом отдыха только родителей школьников. «За выходной 1 сентября для всех без исключения выступили 33% челябинцев. Каждый третий заявил, что не приходить на работу могут лишь родители школьников», — рассказал SuperJob на сайте. Опрос портал провел в ответ на инициативу из Госдумы сделать День знаний выходным. Четверть челябинцев выступили категорически против еще одного нерабочего дня. Горожане заявили, что в стране праздников достаточно, и еще один ни к чему. Чаще остальных за отдых 1 сентября выступали в ходе исследования молодые респонденты до 34 лет (таких набралось 43%). При этом за выходной для родителей голосовали жители города в возрасте от 35 до 44 лет (39%). Как заметили в сервисе SuperJob, основными поборниками идеи стали горожане, воспитывающие детей. Опрос портал поиска работы провел в последнюю неделю августа. Чуть ранее SuperJob выяснил, что 1 сентября с работы планируют отпроситься 40% родителей челябинских школьников.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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