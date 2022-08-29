Курганец угнал «Газель», потому что не мог вызвать такси

Курганец угнал «Газель» у родственника, потому что не мог оплатить такси (архивное фото) Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Из-за нехватки денег на такси житель Кетовского района Курганской области угнал «Газель» у своего родственника, чтобы уехать домой. Об этом говорится на сайте управления МВД России по Курганской области.

«Накануне 30 августа в полицию обратился курганец из-за угона „Газели“. По камерам было установлено, что злоумышленник уехал в сторону Кетовского района. Подозреваемого в угоне 21-летнего мужчину задержали в Кетовском округе.», — указано в сообщении. По данным УМВД, мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за угон авто.

Установлено, что утром 29 августа подозреваемый планировал уехать из Кургана домой в Кетовский район, но денег на такси у него не было. Поскольку его родственник занимается перевозками на «Газели», мужчина решил воспользоваться машиной. Транспорт был не заперт, ключи находились в замке зажигания.

По признакам преступления частью 1 статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или транспортом без цели хищения) возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание — лишение свободы на срок до пяти лет. В настоящий момент машину вернули владельцу, подозреваемый задержан.

До этого URA.RU писало, что за курганцем, угнавшим машину у своей родственницы, устроили погоню. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.