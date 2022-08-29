29 августа 2022
28 августа 2022

В руководстве тюменской культуры произошло громкое назначение

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города, осень. Тюмень, драмтеатр, театр, тюменский драматический театр, драм театр, тбдт
Веронику Кирюшину утвердили в должности гендиректора Тюменского концертно-театрального объединения Фото:

Генеральным директором Тюменского концертно-театрального объединения (ТКТО) назначена Вероника Кирюшина. Об этом URA.RU рассказал один из сотрудников учреждения. В пресс-службе ТКТО информацию об этом подтвердили.

«Вероника Александровна исполняла обязанности директора Тюменского концертно-театрального объединения с 30 декабря 2021 года. За это время ей удалось нивелировать внутренние конфликты и добиться уважения сотрудников. Сегодня ее официально представили коллективу ТКТО как полноценного генерального директора», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

В пресс-службе Тюменского концертно-театрального объединения информацию источника агентства подтвердили. «Вероника Александровна назначена генеральным директором ТКТО. Сегодня об этом объявили коллективу», — рассказали URA.RU в пресс-службе учреждения.

Вероника Кирюшина была назначена на должность врио руководителя Тюменского концертно-театрального объединения 30 декабря 2021 года. Это произошло после того, как бывший генеральный директор ТКТО Надежда Казначеева написала заявление на увольнение по собственному желанию.

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Генеральным директором Тюменского концертно-театрального объединения (ТКТО) назначена Вероника Кирюшина. Об этом URA.RU рассказал один из сотрудников учреждения. В пресс-службе ТКТО информацию об этом подтвердили. «Вероника Александровна исполняла обязанности директора Тюменского концертно-театрального объединения с 30 декабря 2021 года. За это время ей удалось нивелировать внутренние конфликты и добиться уважения сотрудников. Сегодня ее официально представили коллективу ТКТО как полноценного генерального директора», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. В пресс-службе Тюменского концертно-театрального объединения информацию источника агентства подтвердили. «Вероника Александровна назначена генеральным директором ТКТО. Сегодня об этом объявили коллективу», — рассказали URA.RU в пресс-службе учреждения. Вероника Кирюшина была назначена на должность врио руководителя Тюменского концертно-театрального объединения 30 декабря 2021 года. Это произошло после того, как бывший генеральный директор ТКТО Надежда Казначеева написала заявление на увольнение по собственному желанию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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