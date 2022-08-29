В руководстве тюменской культуры произошло громкое назначение

Веронику Кирюшину утвердили в должности гендиректора Тюменского концертно-театрального объединения Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Генеральным директором Тюменского концертно-театрального объединения (ТКТО) назначена Вероника Кирюшина. Об этом URA.RU рассказал один из сотрудников учреждения. В пресс-службе ТКТО информацию об этом подтвердили.

«Вероника Александровна исполняла обязанности директора Тюменского концертно-театрального объединения с 30 декабря 2021 года. За это время ей удалось нивелировать внутренние конфликты и добиться уважения сотрудников. Сегодня ее официально представили коллективу ТКТО как полноценного генерального директора», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

В пресс-службе Тюменского концертно-театрального объединения информацию источника агентства подтвердили. «Вероника Александровна назначена генеральным директором ТКТО. Сегодня об этом объявили коллективу», — рассказали URA.RU в пресс-службе учреждения.

Вероника Кирюшина была назначена на должность врио руководителя Тюменского концертно-театрального объединения 30 декабря 2021 года. Это произошло после того, как бывший генеральный директор ТКТО Надежда Казначеева написала заявление на увольнение по собственному желанию.