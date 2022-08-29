Источник: Греф летит в Екатеринбург

Германа Грефа ждут в Екатеринбурге в ближайшее время Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф готовит визит в Екатеринбург. Как сообщили URA.RU сразу несколько источников, топ-менеджера ждут в городе в первых числах сентября. Предполагается, что он соберет большую встречу с представителями свердловской власти и руководством местного Сбера.

«Грефа ждем уже на этой неделе, в четверг-пятницу [1-2 сентября]. Будет общее совещание с губернатором [Евгением Куйвашевым] и местным офисом Сбербанка. Там подпишут соглашение о сотрудничестве», — передал собеседник, знакомый с планом визита. Другой инсайдер, близкий к уральскому отделению, возразил, что Грефа стоит ждать в другие ближайшие даты.

Оперативно получить комментарий в пресс-центре Сбера не удалось, на запрос URA.RU к моменту публикации не ответили. В пресс-службе губернатора Куйвашева заявили, что «в конце недели» общение с Грефом не планируется, а говорить о формате и времени встречи преждевременно.

В середине августа сам Куйвашев анонсировал, что готовится к переговорам с Грефом. Речь, как сообщал губернатор, пойдет о льготных кредитах на образование для свердловских студентов. В рамках проекта «Кампус», с которым Куйвашев идет на губернаторские выборы, регион готов компенсировать банковскую ставку, чтобы для студентов кредит стал беспроцентным.

О возможном приезде Грефа на Урал источники URA.RU сообщали еще в июле. Тогда обсуждалось, что глава Сбербанка прибудет с неофициальной деловой программой и проведет закрытое обучение для топ-менеджеров офиса в Екатеринбурге.