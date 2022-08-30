В России появится научный рейтинг регионов

Будут оцениваться научно-технологические достижения и потенциал Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

До конца 2022 года в России сформируют национальный рейтинг научно-технологического развития регионов. Об этом сообщил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко во время заседания комиссии по научно-технологическому развитию.

«Оценка будет производиться по различным показателям — например, по объему средств, выделяемых на создание инновационных продуктов, вовлеченности бизнеса в этот процесс, количеству отечественных технологий, используемых организациями реального сектора экономики, и многое другое. Несмотря на изначально разный базовый уровень субъектов, важным фактором будет активность глав субъектов и их команд в решении вопросов научно-технологического развития вверенных территорий. Методика рейтинга должна быть подготовлена к середине октября, а сам рейтинг представлен до конца года. Далее он должен составляться ежегодно», — сказал Дмитрий Чернышенко.

Регионы будут соревноваться по 54 показателям, разбитым на семь основных блоков: «Человеческие ресурсы», «Финансирование исследований и разработок», «Материально-техническая база науки», «Инструменты научно-технической и инновационной политики», «Востребованность результатов научных исследований в экономике субъекта», «Результативность научно-технологической деятельности» и «Инновационная активность». Лидеров определят путем суммирования показателей по всем семи блокам. Кроме того, будет определяться потенциал и результативность работы.

В число критериев также планируется включить наличие в субъекте утвержденной региональной программы научно-технологического развития, научно-образовательного центра, кампуса мирового уровня, количество поддержанных стартапов, включая проекты НТИ и молодежных проектов. Также оценят участие регионов в Десятилетии науки, объявленном президентом России Владимиром Путиным.