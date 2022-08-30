Challenges: «Газпром» предупредил Францию о сокращении поставок

«Газпром» официально уведомил Францию о сокращении поставок, сообщает СМИ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Газовый кризис в Европе

Российская энергетическая компания «Газпром» проинформировала французскую Engie о сокращении поставок газа. Об этом сообщило издание Challenges.

«Группа Engie сообщила во вторник, 30 августа, в пресс-релизе, что „Газпром“ проинформировал ее о сокращении поставок газа, начиная с того же дня, из-за разногласий между сторонами по применению контрактов», — говорится в статье. Глава комиссии по регулированию энергетики Эммануэль Варгон сообщила, что стратегические запасы газа во Франции заполнены примерно на 91%. «Полное заполнение ожидается к 1 ноября», — отметили авторы.

Ранее Глава французского энергоконцерна Engie Жан-Пьер Кламадье заявил, что отказ от российского газа оказал бы «масштабное воздействие» на экономику Евросоюза, передает RT. До введения антироссийских санкций около 17% газового рынка Франции обеспечивали поставки сырья из России, сообщает «Федеральная служба новостей».