В правительственное курганское СМИ вернут прежнего руководителя

В курганский ИД «Новый мир» главой назначат уже бывшего руководителем сотрудника Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В издательском доме «Новый мир», владельцем которого является департамент информационной политики Курганской области, готовится новое назначение. К управлению ИД могут вернуть Дмитрия Пилигримова, недолгое время возглавлявшего «Новый мир» несколько лет назад. Об этом сообщили источники близкие к правительственным кругам.

«Привести „Новый мир“ в чувство, вероятнее всего, спустя четыре года снова попросят Дмитрия Пилигримова», — со знанием дела утверждают источники. Пилигримов работает в структуре издательского дома уже несколько лет. Ранее он исполнял обязанности гендиректора в течение полутора месяцев летом 2018 года.

Вторую попытку медиаменеджеру намереваются дать после того, как в правительстве области разочаровались в управленческих навыках Александра Скорбенко, занимающего должность в настоящее время. При этом якобы Скорбенко намерены оставить в структуре СМИ, учитывая его заслуги и опыт журналиста.

Ранее URA.RU сообщало, что и. о. гендиректора «Нового мира» предложили покинуть свой пост владельцы издательского дома, базирующиеся в коридорах регионального правительства. Также стали известны причины, по которым намереваются сменить руководителя.