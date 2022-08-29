Брат свердловского депутата Госдумы вышел из колонии раньше срока

Андрей Альшевских подчеркивал, что давно не общается с осужденным братом Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Владимир Альшевских, брат свердловского депутата Госдумы Андрея Альшевских, осужденный в 2020 году за кражи, выходит на свободу раньше окончания срока. Как сообщили URA.RU в Свердловском областном суде, прокуратура пыталась помешать условно-досрочному освобождению, однако жалобу отклонили.

«Областной суд оставил без изменений постановление суда первой инстанции», — сказали в пресс-службе ведомства. В заключении Альшевских провел два года — половину от назначенного ему срока лишения свободы. Впервые мужчина пытался освободиться по УДО в начале 2022-го, но ему было отказано.

Владимир Альшевских был осужден в составе банды, похищавшей деньги и драгоценности из банков Москвы. Общая сумма украденного превышала 2,6 млн долларов. В сентябре 2020-го Таганский районный суд столицы приговорил Альшевских к четырем годам колонии, которые он отбывал в Верхотурье.

Депутат Андрей Альшевских подтверждал, что осужденный является его братом, но подчеркивал, что с родственником он давно не видится и не общается. До приговора суда парламентарий заявлял, что его брат, если вина будет доказана, должен ответить, как того требует закон.