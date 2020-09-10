Брата свердловского депутата Госдумы осудили за кражи

Андрей Альшевских заявил, что давно не общается с братом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Москве суд вынес приговор членам банды, в которую входил брат депутата Государственной думы России Андрея Альшевских Владимир. Все участники группировки получили реальные сроки, сообщили в Таганском районном суде.

«Владимир Альшевских получил четыре года лишения свободы. Еще двое фигурантов — Ловцов и Брехов — получили четыре года и четыре года и два месяца лишения свободы соответственно», — уточнили в пресс-службе.

По данным МВД, члены банды обвинялись в хищениях денег из банковских депозитариев в различных регионах страны. Ущерб превысил 2,6 млн долларов. Задержаны обвиняемые были в Москве и Екатеринбурге.

После задержания депутат Госдумы Андрей Альшевских подтвердил, что задержанный — его брат. «К сожалению, информация подтверждается. Я шокирован этим, но он взрослый человек и у него своя жизнь, мы давно не виделись и не общаемся», — сообщал он URA.RU. Комментировать приговор суда депутат не стал, сославшись на занятость.