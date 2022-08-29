Мэрия объяснила, что построят на месте завода в городе ЯНАО

Власти города намерены сделать объект муниципальным (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На месте заброшенного завода крупнопанельного домостроения, где жители Надыма просят построить торгово-развлекательный центр и баню, проложат дорогу. Как сообщили URA.RU в мэрии, городские власти намерены сделать объект муниципальным.

«Здание ЗКПД находится в частной собственности. Администрация проводит переговоры с собственниками по вопросу изъятия объекта для муниципальных нужд. Градостроительным планом предусмотрено строительство проездов, соединяющих улицу Игоря Шаповалова и кольцевую развязку», — уточнили там.

В пресс-службе добавили, что если здание снесут, то территорию используют для развития общественно-деловой застройки города. Также строительство торгово-развлекательных центров невозможно за счет бюджетных средств, поскольку они относятся к коммерческой деятельности. «Вопрос строительства ТРЦ может быть рассмотрен в том случае, если появятся соответствующие предложения от частных застройщиков», — пояснили там.

Ранее сообщалось, что на месте завода в ЯНАО предложили построить ТРЦ. Многие жители поддержали такое предложение, объяснив это тем, что в городе дополнительно появятся рабочие места.