Путин в день рождения Лукашенко обсудил с ним вопросы по Украине

30 августа 2022 в 14:21 Размер текста - 17 +

Владимир Путин позвонил Александру Лукашенко в его день рождения Фото: Официальный сайт Президента Республики Беларусь Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора поздравил президента Белоруссии Александра Лукашенко с днем рождения и обсудил с ним ситуацию на Украине. Информация об этом опубликована на официальном сайте Кремля. «В ходе телефонного разговора президент России Владимир Путин тепло поздравил президента республики Беларусь Александра Лукашенко с Днем рождения», — сообщается на сайте. Кроме этого, лидеры обсудили актуальные темы двусторонней повестки дня, а также ситуацию на Украине. На Украине с 24 февраля проводится спецоперация по демилитаризации Украины. Российский лидер отмечал, что ее основной целью является освобождение территорий Донбасса.

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора поздравил президента Белоруссии Александра Лукашенко с днем рождения и обсудил с ним ситуацию на Украине. Информация об этом опубликована на официальном сайте Кремля. «В ходе телефонного разговора президент России Владимир Путин тепло поздравил президента республики Беларусь Александра Лукашенко с Днем рождения», — сообщается на сайте. Кроме этого, лидеры обсудили актуальные темы двусторонней повестки дня, а также ситуацию на Украине. На Украине с 24 февраля проводится спецоперация по демилитаризации Украины. Российский лидер отмечал, что ее основной целью является освобождение территорий Донбасса.