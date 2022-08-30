Путин в день рождения Лукашенко обсудил с ним вопросы по Украине

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Лукашенко, рукопожатие, путин владимир, лукашенко александр
Владимир Путин позвонил Александру Лукашенко в его день рождения Фото:

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора поздравил президента Белоруссии Александра Лукашенко с днем рождения и обсудил с ним ситуацию на Украине. Информация об этом опубликована на официальном сайте Кремля.

«В ходе телефонного разговора президент России Владимир Путин тепло поздравил президента республики Беларусь Александра Лукашенко с Днем рождения», — сообщается на сайте. Кроме этого, лидеры обсудили актуальные темы двусторонней повестки дня, а также ситуацию на Украине.

На Украине с 24 февраля проводится спецоперация по демилитаризации Украины. Российский лидер отмечал, что ее основной целью является освобождение территорий Донбасса.

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Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора поздравил президента Белоруссии Александра Лукашенко с днем рождения и обсудил с ним ситуацию на Украине. Информация об этом опубликована на официальном сайте Кремля. «В ходе телефонного разговора президент России Владимир Путин тепло поздравил президента республики Беларусь Александра Лукашенко с Днем рождения», — сообщается на сайте. Кроме этого, лидеры обсудили актуальные темы двусторонней повестки дня, а также ситуацию на Украине. На Украине с 24 февраля проводится спецоперация по демилитаризации Украины. Российский лидер отмечал, что ее основной целью является освобождение территорий Донбасса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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