Путин в день рождения Лукашенко обсудил с ним вопросы по Украине

Владимир Путин позвонил Александру Лукашенко в его день рожденияФото: Официальный сайт Президента Республики Беларусь
Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора поздравил президента Белоруссии Александра Лукашенко с днем рождения и обсудил с ним ситуацию на Украине. Информация об этом опубликована на официальном сайте Кремля.
«В ходе телефонного разговора президент России Владимир Путин тепло поздравил президента республики Беларусь Александра Лукашенко с Днем рождения», — сообщается на сайте. Кроме этого, лидеры обсудили актуальные темы двусторонней повестки дня, а также ситуацию на Украине.
На Украине с 24 февраля проводится спецоперация по демилитаризации Украины. Российский лидер отмечал, что ее основной целью является освобождение территорий Донбасса.
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Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора поздравил президента Белоруссии Александра Лукашенко с днем рождения и обсудил с ним ситуацию на Украине. Информация об этом опубликована на официальном сайте Кремля. «В ходе телефонного разговора президент России Владимир Путин тепло поздравил президента республики Беларусь Александра Лукашенко с Днем рождения», — сообщается на сайте. Кроме этого, лидеры обсудили актуальные темы двусторонней повестки дня, а также ситуацию на Украине. На Украине с 24 февраля проводится спецоперация по демилитаризации Украины. Российский лидер отмечал, что ее основной целью является освобождение территорий Донбасса.