Ребенку-инвалиду в ЯНАО не могут выписать обезболивающее

В департаменте здравоохранения ЯНАО пообещали решить вопрос Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жительница Лабытнанги (ЯНАО) Марина Степаненко пожаловалась на отношение врача детской поликлиники к пациентам. По словам автора, лечащий врач не может выписывать ребенку инвалиду обезболивающие препараты из-за того, что медкарта находится у Светланы Гудковой, заведующей детской поликлиники. Об этом гражданка написала в одной из городских групп в социальной сети «Вконтакте».

«Уважаемое руководство ГБУЗ ЯНАО Лабытнангской городской больницы. До каких пор Вы будете закрывать глаза на выходки вашего сотрудника Светланы Гудковой. У меня ребенок инвалид, которому требуется обезболивающие препараты, которые нам не может выписать наш лечащий врач,так как медицинская карта находится у Гудковой. Ни какие разговоры на нее не действуют. Она не наш лечащий врач. Отношения к лечению моего ребенка не имеет», — написала Степаненко в группе «Лабытнанги Info».

Также девушка добавила, что история знакомства с Светланой Гудковой началась еще 13 лет назад, когда ее ребенку оказали неправильную медицинскую помощь. По сей день гражданке приходится сталкиваться с некорректной работой врача.

Агентство обратилось за комментарием в департамент здравоохранения ЯНАО, там обещали провести проверку по данному факту. «По факту грубого отношения больница проведет служебную проверку, свяжется с заявителем», — ответили в пресс-службе.

Ранее URA.RU сообщало, что жители Губкинского (ЯНАО) падают в обморок в больнице, ожидая своей очереди к врачу. Как сообщают горожане в соцсети «ВКонтакте», пациентам приходится часами сидеть возле кабинета.