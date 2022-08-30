Войска РФ сбили 4 беспилотника ВСУ на подлете к ЗАЭС

Украинские войска применили четыре ударных беспилотника по территории Запорожской АЭС, все дроны были перехвачены российскими средствами. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«29 августа по территории атомной электростанции украинские войска применили четыре ударных беспилотника. Все дроны перехвачены российскими средствами», — сообщили в ведомстве во время брифинга.
В Минобороны уточнили, что один из украинских дронов упал на крышу здания спецкорпуса №1, в котором хранятся ядерное топливо и твердые радиоактивные отходы. Инцидент произошел без жертв и разрушений, уточнили в ведомстве.
ВСУ неоднократно обстреляли территорию ЗАЭС, в том числе хранилище топливных отходов. В связи с напряженной территорией вокруг атомной электростанции, на ее территорию с миссией прибудут члены МАГАТЭ 31 августа.
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Украинские войска применили четыре ударных беспилотника по территории Запорожской АЭС, все дроны были перехвачены российскими средствами. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «29 августа по территории атомной электростанции украинские войска применили четыре ударных беспилотника. Все дроны перехвачены российскими средствами», — сообщили в ведомстве во время брифинга. В Минобороны уточнили, что один из украинских дронов упал на крышу здания спецкорпуса №1, в котором хранятся ядерное топливо и твердые радиоактивные отходы. Инцидент произошел без жертв и разрушений, уточнили в ведомстве. ВСУ неоднократно обстреляли территорию ЗАЭС, в том числе хранилище топливных отходов. В связи с напряженной территорией вокруг атомной электростанции, на ее территорию с миссией прибудут члены МАГАТЭ 31 августа.