ВСУ обстреляли территорию Запорожской АЭС

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Виды Запорожской АЭС. Энергодар, запорожская аэс
Украина продолжает обстреливать территорию ЗАЭС, сообщили в ВГА Энергодара Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины в попытках сорвать миссию Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) обстреляли территорию Запорожской атомной электростанции в Энергодаре, включая хранилище топливных отходов. Об этом сообщила Военно-гражданская администрация города.

«Сегодня в 06:50 ВСУ произвели обстрел территории ЗАЭС и береговой линии города. Применялась крупнокалиберная артиллерия. Вследствие чего было зафиксировано два разрыва у здания хранилища отработавшего топлива», — говорится в официальном telegram-канале ВГА.

По информации представителей администрации, причиной обстрелов является намерение Киева сорвать миссию МАГАТЭ во главе с Рафаэлем Гросси. «На данный момент обстрелы продолжаются», — добавили в пресс-службе.

Ранее Франция и МАГАТЭ получили гарантии безопасности от российской и украинской сторон для отправки миссии на Запорожскую атомную электростанцию. Сообщалось, что члены агентства прибудут на ЗАЭС 31 августа и пробудут там четыре дня. 29 августа ВСУ открыли огонь по жилым районам Энергодара. Источник URA.RU в администрации Херсона заявлял, что удары ВСУ по Энергодару направлены на срыв визита миссии МАГАТЭ.

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Вооруженные силы Украины в попытках сорвать миссию Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) обстреляли территорию Запорожской атомной электростанции в Энергодаре, включая хранилище топливных отходов. Об этом сообщила Военно-гражданская администрация города. «Сегодня в 06:50 ВСУ произвели обстрел территории ЗАЭС и береговой линии города. Применялась крупнокалиберная артиллерия. Вследствие чего было зафиксировано два разрыва у здания хранилища отработавшего топлива», — говорится в официальном telegram-канале ВГА. По информации представителей администрации, причиной обстрелов является намерение Киева сорвать миссию МАГАТЭ во главе с Рафаэлем Гросси. «На данный момент обстрелы продолжаются», — добавили в пресс-службе. Ранее Франция и МАГАТЭ получили гарантии безопасности от российской и украинской сторон для отправки миссии на Запорожскую атомную электростанцию. Сообщалось, что члены агентства прибудут на ЗАЭС 31 августа и пробудут там четыре дня. 29 августа ВСУ открыли огонь по жилым районам Энергодара. Источник URA.RU в администрации Херсона заявлял, что удары ВСУ по Энергодару направлены на срыв визита миссии МАГАТЭ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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