В МИД РФ назвали условие, при котором спецоперации бы не было

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Москва во время объявленного режима самоизоляции. Москва, министерство иностранных дел рф, мид, садовое кольцо
Сотрудник МИД РФ сообщил, что Запад не проявил конструктивности к предложениям России Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Спецоперация на Украине не началась бы, если бы страны Запада отнеслись к предложениям России по гарантиям безопасности более конструктивно. Об этом заявил директор департамента внешнеполитического планирования МИД РФ Алексей Дробинин.


«Специальная военная операция России на Украине не началась бы, если бы западные страны конструктивно подошли к предложениям Москвы по гарантиям безопасности», — сообщил член МИД РФ Алексей Дробинин в интервью журналу «Международная жизнь».

Начало спецоперации на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Глава государства назвал главными ее целями освобождение и защиту Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины.

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Спецоперация на Украине не началась бы, если бы страны Запада отнеслись к предложениям России по гарантиям безопасности более конструктивно. Об этом заявил директор департамента внешнеполитического планирования МИД РФ Алексей Дробинин. «Специальная военная операция России на Украине не началась бы, если бы западные страны конструктивно подошли к предложениям Москвы по гарантиям безопасности», — сообщил член МИД РФ Алексей Дробинин в интервью журналу «Международная жизнь». Начало спецоперации на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Глава государства назвал главными ее целями освобождение и защиту Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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