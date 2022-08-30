В МИД РФ назвали условие, при котором спецоперации бы не было

Сотрудник МИД РФ сообщил, что Запад не проявил конструктивности к предложениям России
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Спецоперация на Украине не началась бы, если бы страны Запада отнеслись к предложениям России по гарантиям безопасности более конструктивно. Об этом заявил директор департамента внешнеполитического планирования МИД РФ Алексей Дробинин.
«Специальная военная операция России на Украине не началась бы, если бы западные страны конструктивно подошли к предложениям Москвы по гарантиям безопасности», — сообщил член МИД РФ Алексей Дробинин в интервью журналу «Международная жизнь».
Начало спецоперации на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Глава государства назвал главными ее целями освобождение и защиту Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины.
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