Политолог предрек конфликт «опаснее украинского»

Вооруженный конфликт в Тайваньском проливе будет крупнее и опаснее украинского. Об этом сообщил политолог, специалист по Азии и Китаю, директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.
«Я думаю, однозначно предсказывать что-либо невозможно. Но в течение ближайших двух-трех лет существует высокая вероятность начала вооруженного конфликта в Тайваньском проливе. И он будет гораздо крупнее и опаснее того, который мы наблюдаем сейчас на Украине», — сообщил Кашин в интервью MK.RU.
Ранее два корабля ВМС США зашли в Тайваньский пролив. Это произошло впервые после визита на Тайвань спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Этот визит вызвал рост напряжения в отношениях США и Китая, так как власти КНР считают, что Тайвань принадлежит им. Ранее стало известно о том, что США снабдит Тайвань крупной партией оружия. Сообщалось, что администрация Байдена планирует официально попросить Конгресс одобрить продажу Тайваню оружия на сумму около 1,1 миллиарда долларов.
Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, одной из целей операции является освобождение жителей Донбасса от многолетнего геноцида со стороны ВСУ.
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Вооруженный конфликт в Тайваньском проливе будет крупнее и опаснее украинского. Об этом сообщил политолог, специалист по Азии и Китаю, директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.
«Я думаю, однозначно предсказывать что-либо невозможно. Но в течение ближайших двух-трех лет существует высокая вероятность начала вооруженного конфликта в Тайваньском проливе. И он будет гораздо крупнее и опаснее того, который мы наблюдаем сейчас на Украине», — сообщил Кашин в интервью MK.RU. Ранее два корабля ВМС США зашли в Тайваньский пролив. Это произошло впервые после визита на Тайвань спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Этот визит вызвал рост напряжения в отношениях США и Китая, так как власти КНР считают, что Тайвань принадлежит им. Ранее стало известно о том, что США снабдит Тайвань крупной партией оружия. Сообщалось, что администрация Байдена планирует официально попросить Конгресс одобрить продажу Тайваню оружия на сумму около 1,1 миллиарда долларов. Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, одной из целей операции является освобождение жителей Донбасса от многолетнего геноцида со стороны ВСУ.