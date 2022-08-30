Диетолог Поляков заявил об опасности переедания гематогена

31 августа 2022 в 01:04 Размер текста - 17 +

В гематогене содержится большое количество сахара, что влияет на здоровье человека Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Гематоген содержит большое количество сахаров, что при регулярном переедании может привести к проблемам с сосудистой системой, лишнему весу и диабету. Об этом URA.RU сообщил диетолог, эндокринолог Антон Поляков. «Минусом является то, что скрывает вкус гематогена, то есть, большое количество сладкого, быстрых углеводов, которые применяются для того, чтобы вкус был поинтереснее. Избыток сахаров, конечно, влияет и на сосудистую систему, и в целом на углеводный обмен, может давать скачки инсулина. Если на гематогенах сидеть регулярно, теоретически можно получить набор веса и диабет заработать, но это нужно есть много, каждый день», — сказал Антон Поляков. Однако гематоген является эффективным средством при железодефицитной анемии, напомнил Поляков. «В целом, это полезный продукт, особенно тем людям, которые страдают железодефицитной анемией. Это одно из простых и хороших решений. Относительная альтернатива безумного употребления мяса в больших количествах», — отметил он. Ранее врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что гематоген бесполезен и не улучшит качество крови. По его словам, этот продукт является простой конфетой и в нем нет ничего, кроме сахара и жира.

Гематоген содержит большое количество сахаров, что при регулярном переедании может привести к проблемам с сосудистой системой, лишнему весу и диабету. Об этом URA.RU сообщил диетолог, эндокринолог Антон Поляков. «Минусом является то, что скрывает вкус гематогена, то есть, большое количество сладкого, быстрых углеводов, которые применяются для того, чтобы вкус был поинтереснее. Избыток сахаров, конечно, влияет и на сосудистую систему, и в целом на углеводный обмен, может давать скачки инсулина. Если на гематогенах сидеть регулярно, теоретически можно получить набор веса и диабет заработать, но это нужно есть много, каждый день», — сказал Антон Поляков. Однако гематоген является эффективным средством при железодефицитной анемии, напомнил Поляков. «В целом, это полезный продукт, особенно тем людям, которые страдают железодефицитной анемией. Это одно из простых и хороших решений. Относительная альтернатива безумного употребления мяса в больших количествах», — отметил он. Ранее врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что гематоген бесполезен и не улучшит качество крови. По его словам, этот продукт является простой конфетой и в нем нет ничего, кроме сахара и жира.