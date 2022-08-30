Золотов доложил Путину о роли Росгвардии в Донбассе

Виктор Золотов отчитался Владимиру Путину о роли Росгвардии в ходе спецоперации Официальный сайт Кремля

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В ходе спецоперации, войска национальной гвардии выполняют широкий круг задач по обеспечению правопорядка и безопасности, а также налаживанию мирной жизни на освобожденных территориях. Об этом рассказал директор Федеральной службы войск национальной гвардии Виктор Золотов, в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

«В ходе специальной военной операции войска национальной гвардии выполняют широкий круг задач по обеспечению правопорядка и безопасности, а также налаживанию мирной жизни на освобожденных территориях Донецкой и Луганской республик, а также в Запорожской и Херсонской областях», — рассказал Золотов. Текстовая трансляция встречи опубликована на сайте Кремля.

Также он уточнил, что войска Росгвардии принимают непосредственное участие в боевых действиях — от разведывательно-поисковой, до обнаружения и ликвидации групп противников. Кроме того, национальная гвардия занимается защитой стратегических и государственных объектов, оказывает медицинскую помощь местному населению. Это только часть работы, которой занимается Росгвардия в ходе проведения специальной военной операции.

Ранее Владимир Путин поручил охранять школьников Донбасса. Этим в том числе будут заниматься и бойцы Росгвардии. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Ее основная задача — защита мирного населения Донбасса.