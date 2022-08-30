Мишустин заявил о стабилизации экономики в России

30 августа 2022 в 16:29 Размер текста - 17 +

Рынки и банковская система в РФ стабилизированы, сказал Мишустин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Ситуация на российских рынках и в банковской системе стабилизирована. Об этом сообщили премьер-министр РФ Михаил Мишустин. «Совместно с Центробанком удалось стабилизовать рынки и банковскую систему, что положительно сказывается на покупательской способности», — сказал Мишустин. Заявление прозвучало в эфире телеканала «Россия 24».

Ситуация на российских рынках и в банковской системе стабилизирована. Об этом сообщили премьер-министр РФ Михаил Мишустин. «Совместно с Центробанком удалось стабилизовать рынки и банковскую систему, что положительно сказывается на покупательской способности», — сказал Мишустин. Заявление прозвучало в эфире телеканала «Россия 24».