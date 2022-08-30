Мишустин заявил о стабилизации экономики в России

Рынки и банковская система в РФ стабилизированы, сказал Мишустин
Ситуация на российских рынках и в банковской системе стабилизирована. Об этом сообщили премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
«Совместно с Центробанком удалось стабилизовать рынки и банковскую систему, что положительно сказывается на покупательской способности», — сказал Мишустин. Заявление прозвучало в эфире телеканала «Россия 24».
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