Мишустин заявил о стабилизации экономики в России

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Михаил Мишустин на заседании ЕАЭС. Чолпон-Ата, мишустин михаил
Рынки и банковская система в РФ стабилизированы, сказал Мишустин Фото:

Ситуация на российских рынках и в банковской системе стабилизирована. Об этом сообщили премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Совместно с Центробанком удалось стабилизовать рынки и банковскую систему, что положительно сказывается на покупательской способности», — сказал Мишустин. Заявление прозвучало в эфире телеканала «Россия 24».

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Ситуация на российских рынках и в банковской системе стабилизирована. Об этом сообщили премьер-министр РФ Михаил Мишустин. «Совместно с Центробанком удалось стабилизовать рынки и банковскую систему, что положительно сказывается на покупательской способности», — сказал Мишустин. Заявление прозвучало в эфире телеканала «Россия 24».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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